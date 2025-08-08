Otomotiv devlerine Trump darbesi: Tarifeler yürürlüğe girdi, piyasalar sarsıldı!

Donald Trump yönetimi, nisan ayında 185 ülke ve bölgeyi kapsayan yeni bir ticaret tarifesi rejimini duyurdu. 5 Nisan’da yürürlüğe giren bu uygulama ile tüm ithal araç ve parçalar için yüzde 10 oranında sabit tarife getirildi, ardından 9 Nisan’da ülkelere özel ek vergiler devreye alındı.

JAPON OTOMOTİV DEVİ BÜYÜK ZARAR ETTİ

Bu düzenleme, özellikle Japon ve Avrupa kökenli otomobil üreticilerini olumsuz etkiledi. Wall Street Journal verilerine göre, Japonya merkezli Toyota sadece 2025’in ikinci çeyreğinde 3 milyar dolar zarar açıkladı. Şirketin mali yıl sonu olan Mart 2026’ya kadar toplam 9,5 milyar dolarlık tarife kaynaklı kayıp yaşaması bekleniyor.

ALMAN OTOMOTİV DEVLERİ DE ZARAR BİLDİRDİ

Alman üretici Volkswagen ikinci çeyrekte 1,5 milyar dolar zarar açıklarken, Ford ve General Motors’un zararları da 1 milyar doları aştı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise bu süreçten nispeten az etkilenerek yaklaşık 300 milyon dolarlık zarar bildirdi.

Yıl sonuna kadar Çinli firmalar hariç dünyanın en büyük 10 otomotiv üreticisinin toplam net kârında yüzde 25’e varan düşüş yaşanabileceği öngörülüyor. Bu gelişmeler üzerine bazı ülkeler Washington ile müzakerelere başladı.

BAYİLİKLER KAPANIYOR, ÇİNLI OTOMOBİLLER YÜKSELİYOR

ABD’nin yüksek tarifeleri yanında, Çinli elektrikli araç markalarının Avrupa ve Çin pazarındaki yükselişi Batılı üreticileri zorluyor. 2025’in ilk yarısında Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazar payı yüzde 5,1’e çıkarak iki katına ulaştı. Aynı dönemde Porsche’nin Çin satışları yüzde 28 azaldı ve bazı bayilikler kapandı. General Motors gibi şirketler de daralan talepler nedeniyle zarar açıkladı.

8 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN YENİ TARİFELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Trump yönetimi, tarifelerden geri adım atmayarak rejimi genişletti. 8 Ağustos itibarıyla İngiltere, İsviçre, Brezilya, Hindistan ve Tayvan gibi yaklaşık 70 ülkeye yeni ek tarifeler getirildi. Bu adım, küresel ticaret sistemini ve otomotiv sektörünü belirsiz bir sürece sürüklüyor.