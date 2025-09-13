OVP’deki devasa özelleştirme gelirinin nereden sağlanacağı belli oldu: 185 milyar köprü ve otoyollardan gelecek!

OVP’de 2024’te 18.1 milyar lira olan özelleştirme gelirlerinin bu yıl 21 milyar liraya çıkması öngörülüyor. Gelecek yıl ise özelleştirmelerden tam 185 milyar lira gelir hedefleniyor. Özelleştirme gelirlerinden beklenen bu devasa rakam, şimdiye kadarki en büyük özelleştirme gelirlerinden birisini oluşturuyor. Bu kadar büyük özelleştirme gelirinin nereden sağlanacağı günlerdir merak konusu olmuştu. DMM dün “köprü ve otoyolların satılacağı” haberlerini yalanlarken, bu sorunun yanıtını da vermiş oldu.

DMM, “OVP’de yer alan özelleştirme gelir hedefi de köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır. İddialara konu işlem ise bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir” dedi. Böylece 185 milyar liralık özelleştirme gelirinin köprü ve otoyolların “işletme hakkı devirlerinden” sağlanacağı kabul edilmiş oldu.

PLAN DEĞİL PROGRAM

Bu arada DMM’nin açıklamasında Orta Vadeli Program’ı “Orta Vadeli Plan” olarak nitelendirmesi de dikkat çekti. Oysa OVP “plan” değil, “program.” Gerek Resmi Gazete’de, gerekse de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın sitesinde “Orta Vadeli Program” olarak yer alıyor.

SATILMAYACAK, İŞLETME HAKKI VERİLECEK

DMM açıklamasında, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor” iddiasının dolaşıma sokulduğunu, bu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu belirtti. Otoyol ve köprülerin “satışının” hukuken mümkün olmadığına işaret eden DMM, “Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir. 1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlanmış; bu görev kanunla bugün de aynı çalışmaları yürüten Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verilmiştir” açıklamasını yaptı. DMM, söz konusu varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

8 OTOYOL, 2 KÖPRÜ

Otoyol ve köprüler, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 15 Ekim 2010 tarihli kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştı. 2025 Bütçesi’ne göre, özelleştirme kapsam ve programında 8 otoyol ve 2 köprü bulunuyor.

MÜLKİYET DEVRİ YAPILAMIYOR

Otoyollar ve üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesisleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ve varlıklar da kapsamda bulunuyor. Yasa gereği otoyol ve köprülerin özelleştirilmesinde mülkiyet devri yapılamıyor. 2025 Bütçesi’nde, “Otoyollar ve köprülerin özelleştirilmesi için strateji belirleme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda en uygun özelleştirme yöntemi yapılacak çalışmalar sonrasında belirlenecek olup özelleştirme stratejisinin tespiti sonrasında işlemlere başlanılacaktır” denilmişti.