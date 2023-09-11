OVP’de esnek çalışma, yeni emeklilik sistemi gibi maddeler emekçiyi tedirgin etti: Sendikalar izlemede

Yayınlanma: 11.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 04:00

Türkiye’nin üç yıllık hedeflerinin açıklandığı orta vadeli programda OVP) yer alan çalışma yaşamına yönelik “güvenceli esnek çalışma” ve tamamlayıcı emeklilik sistemi gibi maddeler emekçileri tepkisini çekti. Programda işçiler lehine tek bir düzenleme bile olmadığını belirten sendika temsilcileri, güvenceyi ortadan kaldıran düzenlemelere karşı çıkan eylem hazırlığında olduklarını açıkladı.

‘MİLYONLARIN ZARARINA’

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, da OVP’ye sert eleştirilerde bulundu. Programın hazırlanmasından önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, DİSK heyetini ağırladığını ve kendilerinin işçi sınıfının sorunlarına yönelik kapsamlı bir rapor sunduklarını aktaran Çerkezoğlu şu bilgileri verdi:

“Yapılan programda işçi sınıfı lehine hiçbir şey yok. Anlaşılan o ki bizi göstermelik çağırmışlar. İşçi sınıfının lehine ne dediysek tersinin uygulandığı bir program. Gerek esnek çalışmaya dayalı kanun değişiklikleri olsun gerek kıdem tazminatına yönelik teklifler olsun üretenlerin, bu ülkede emeğiyle geçinen milyonların zararına bir program hazırlanmış.”

Çerkezoğlu, “2024’ün üçüncü çeyreğinden itibaren esnek çalışma gibi modellerle işçilerin sendikasızlaşmasına, ücretlerinin geriletilmesine odaklanılmış.

Vergi dilimlerinde ciddi adaletsizlik söz konusu olması rağmen görmezden gelinmiş. Bir azınlığın orantısız zenginleşmesi, milyonların her geçen gün daha da yoksullaşılması, zenginliğin adil paylaşılmasına ilişkin taleplerimiz programda yer bulmamış. Emeklilikte yaşa takılan (EYT)

için yapılan düzenlemede ortaya çıkan sorunların çözülmesine ilişkin ise hiçbir şey yok” dedi.

HATALAR TEKRAR EDİLİYOR

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu da programın emekçilerin çıkarına olmadığını belirterek “Geçmişteki hatalar tekrar ediliyor. Kıdem tazminatı gibi işçi sınıfının kadim haklarında kayıplar yaratabilecek ifadeler bulunuyor. Önümüzdeki süreçte de buna karşı eylem hazırlıklarımıza başlayacağız” şeklinde konuştu.

YOKSULLUK VE İŞSİZLİK VAAT EDİLİYOR

CHP TBMM Grubu, orta vadeli programa (OVP) ilişkin bir rapor yayınladı. Rapordaki değerlendirmeler şöyle:

Büyüme gerçekçi değil: Bu yılın tamamındaki büyüme hızının yüzde 4.4 olabilmesi için yılın ikinci yarısındaki büyümenin yüzde 4.9’a çıkması gerekiyor. Daha yüksek bir büyüme beklemek gerçekçi olmayabilir.

Enflasyonda hedef tutmaz: Bu yılın ilk sekiz ayında yüzde 43.06 enflasyon yaşandı. Yüzde 65 oldukça iyimser kalıyor. 2023 yılının yüzde 70’in üzerinde bir enflasyonla tamamlanacağı gözleniyor.

Açık küçülmez: Cari işlemler açığının 2023 yılının tümünde 42.5 milyar dolara gerileyebilmesi için yılın ikinci yarısındaki cari işlemler açığının 5.7 milyar dolarda kalması gerekiyor. Türkiye yine 55-60 milyar dolar arasında bir cari açıkla tamamlayacak.

KIDEM KIRMIZI ÇİZGİ, BEDELİ GENEL GREV

Sendikalar esnek çalışmanın yanı sıra orta vadeli programda (OVP) yer alan “tamamlayıcı emeklilik sistemini” de yakın izlemeye aldı. Daha önce de gündeme getirilen ancak sendikaların tepkileri üzerine vazgeçilen düzenlemenin bir ayağının da kıdem tazminatı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türk-İş, 2020’de TES başlığı altında kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili görüş ve eleştirilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da iletmişti. Türk-İş şimdi de OVP’deki düzenlemeyi yakın izlemeye aldı. Ayrıca Türk-İş’in kıdem tazminatı konusunda son genel kurulunda alınmış “genel grev” kararı da bulunuyor. Bu kararda, şöyle deniliyor: “Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir. Türk-İş Genel Kurulu’nun kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişim karşısında cevabı genel grev olacaktır.”

Türk-İş’in bu yılın sonunda olağan genel kurulunun toplanması bekleniyor. O genel kurulda da yine benzer bir karar alınacağı belirtiliyor.