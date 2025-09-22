Özel üniversite fiyatları uçtu: Avrupa'da eğitim Türkiye’den çok daha ucuz!

Türkiye’de özel üniversite ücretleri son yıllarda hızlı bir artış gösterirken, Avrupa’daki üniversiteler hem eğitim hem de yaşam maliyeti açısından Türk öğrenciler için daha cazip hale geldi. CHP’li Veli Ağbaba’nın araştırmasına göre, Türkiye eğitim enflasyonunda yüzde 75,5 ile Avrupa’nın önünde yer alıyor.

YURTDIŞINDA ÖZEL ÜNİVERSİTE DAHA UYGUN

2024-2025 döneminde Türkiye’de vakıf üniversitelerinde eğitim gören öğrenci sayısı 805 bin 505 oldu. Türkiye’de üniversite ücretleri son iki yılda yaklaşık dört kat artarken, Avrupa’daki bazı özel üniversiteler kur farkına rağmen Türkiye’den çok daha düşük maliyetle eğitim sunuyor.

Örnek vermek gerekirse, Koç Üniversitesi yıllık ortalama 1 milyon 590 bin TL, Sabancı Üniversitesi ise 1 milyon 595 bin TL talep ediyor. Almanya’daki Berlin School of Business and Innovation yıllık 357 bin TL, Belçika’daki Ku Leuven Üniversitesi ise 53 bin TL’ye eğitim sunuyor. İngiltere’de tüm yaşam masrafları dahil bir eğitim toplamda 1 milyon 230 bin TL’ye denk geliyor ki bu rakam Türkiye’deki özel üniversite ücretlerini bile karşılamıyor.

EĞİTİM ENFLASYONU TÜRKİYE’DE AVRUPA’NIN ÖNÜNDE

Temmuz 2025 verilerine göre eğitim enflasyonu ülkeler arasında şöyle:

Türkiye: Yüzde 75,5

Yüzde 75,5 Hollanda: Yüzde 11,7

Yüzde 11,7 Letonya: Yüzde 11,2

Yüzde 11,2 Slovakya: Yüzde 10,3

Yüzde 10,3 Polonya: Yüzde 8,6

Yüzde 8,6 Almanya: Yüzde 4,9

Yüzde 4,9 İtalya: Yüzde 3

Yüzde 3 Fransa: Yüzde 2,9

Yüzde 2,9 Belçika: Yüzde 1,6

TÜRKİYE’DE EĞİTİM SEVİYESİ DE DÜŞÜK

Türkiye’de 25-74 yaş arası nüfusun yüzde 55’i yalnızca ilkokul seviyesinde eğitim almışken, Avrupa ortalaması yüzde 22. Polonya ve Slovakya gibi ülkelerde bu oran yüzde 5-8 arasında değişiyor. Bu durum, Türkiye’de hem eğitim maliyeti hem de eğitim kalitesi açısından ciddi sorunlar yaşandığını gösteriyor.

Ağbaba, eğitim turizminin son iki yılda Türkiye’deki yüksek eğitim enflasyonu nedeniyle gerilediğini, yabancı öğrencilerin artık Türkiye’yi tercih etmediğini vurguladı.