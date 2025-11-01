Cumhuriyet Gazetesi Logo
Patateste yüksek fiyatlara ilişkin bakanlıktan açıklama geldi: 'Zincir marketlerde 12 lira' denildi!

1.11.2025 18:05:00
Ticaret Bakanlığı ''Üreticide 5 liralık patatesin market raflarında 25 liraya satıldığı" yönündeki paylaşımlara karşı açıklamada bulundu. Bakanlık patates fiyatlarına yönelik tartışmalara ilişkin, patetesin ulusal zincir marketlerde 25 lira olmadığını ifade etti.

Kamuoyunda yüksek patates fiyatları üzerine çıkan haberler üzerine Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kamuoyu ve sosyal medyada Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) kaynak gösterilerek ifade edilen "üreticide 5 liralık patatesin market raflarında 25 liraya satıldığı" yönündeki paylaşımlar hakkında değerlendirmede bulunuldu.

Üretici ile market arasındaki fiyat farklarının düzenli takip edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığımızın saha denetimleri ve zincir marketlerden alınan resmi veriler doğrultusunda patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 lira seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır. Arz-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ve komisyoncu payları gibi etkenler detaylı olarak analiz edilmektedir."

