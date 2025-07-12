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Ped değil, altın paket: Kişisel bakım da artık lüks

Ped değil, altın paket: Kişisel bakım da artık lüks

12.07.2025 04:00:00
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Cumhuriyet/Ankara
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Ped değil, altın paket: Kişisel bakım da artık lüks

Enflasyondaki dalgalanmalarla birlikte her ürüne de ayrıca zam geldi. Bu ürünlerden biri de kadınlar için çok önemli olan hijyenik pedler oldu. Kadınlar temel kişisel bakım ürünlerinin fiyatlarını karşılamak konusunda artık güçlük çekiyor. Bu yıl en uygun hijyenik pedin fiyatı 69,90 lira, en yüksek fiyatlı ped ise 400 lira.

Enflasyondaki dalgalanmalar her bir kalemdeki ürünü etkilerken bu durum hijyenik pedleri de vurdu. Kadınlar için her ay zorunlu olarak alınması ve kullanılması gereken bir ürün olsa da fiyatlar katlanarak artmaya devam ediyor. Her geçen gün kişisel bakım/temizlik ürünlerinin fiyatlarının artması nedeniyle kadınlar, pahalılıktan şikayetçi...

BİR YILDA YÜZDE 87,27 ZAM!

Bu yılki hijyenik ped fiyatları 69,90 lira ile 400 lira arasında değişirken günlük pedler ise 54 ile 388 lira arasında değişiyor. Yaygın olarak kullanılan bir markanın 16'lı hijyenik ped paketinin fiyatı 2024'te 132,95 lira iken bu yıl 245 lira oldu. Bir yıl arayla aynı üründe 112,05 liralık bir artış gözlemlendi. Yani ürüne yüzde 87,27'lik bir zam geldi. Son 4 yıldaki ped fiyatlarına bakıldığında ise 2023'te 89,73 lira, 2022'de 46 lira, 2021'de ise 26 lira olarak değişim gösterdiği görüldü. 4 yılda aynı ürüne yüzde 842,3 liralık bir zam geldi. 

Günlük pedlerde de durum aynı. Bu yıl 129,95 lira olan günlük ped 2022 yılında 22,90 lira idi. Üç yıl arasında iki ürün arasında 107,05 liralık bir artış olduğu görülüyor. Bu da üç yıl içerisinde yüzde 467,3'lük bir zam geldiğini gösteriyor.

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