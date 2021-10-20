Pegasus siparişini güncelledi: 6 yeni Airbus 321neo geliyor

Pegasus Havayolları, Airbus'a 2017 yılında verdiği siparişi güncelledi. Şirket, altı tane daha Airbus 321neo yolcu uçağı alacağını açıkladı.

Reuters
20 Ekim 2021 Çarşamba, 07:55
Pegasus siparişini güncelledi: 6 yeni Airbus 321neo geliyor
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Türkiye'nin ikinci büyük havayolu Pegasus Airbus'a 2017 yılında verdiği siparişi güncelleyerek altı adet yeni Airbus 321neo yolcu uçağı daha alacağını açıkladı.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre yeni uçaklar 2025 yılına kadar devam eden sipariş teslim planı kapsamında 2024 yılından itibaren filoya katılacak.

Pegasus altı yeni uçak siparişini iki yıl içinde Boeing 737-800 uçakların filosundan ayrılması nedeniyle ve maliyet tasarrufuna odaklanan filo planlaması kapsamında verdiğini belirtti.


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