Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

25 Ağustos 2022 Perşembe, 13:16

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,57 puan değer kazandı.

Dün 3.060,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,70 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 3.079,00 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.074,81 en yüksek ise 3.135,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,42, teknoloji endeksi yüzde 1,59, sanayi endeksi yüzde 1,48 ve mali endeks yüzde 2,57 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 90'ı yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank ve Garanti BBVA oldu.

ALTININ ONSU 1.763,8 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,50, bileşik getirisi yüzde 15,02 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9990, sterlin/dolar paritesi 1,1840 ve dolar/yen paritesi 136,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,1720 liradan, avro 18,1680 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 artışla 1.763,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 100,6 dolardan işlem görüyor.