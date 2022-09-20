Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

20 Eylül 2022 Salı, 13:19

Dün 3.199,54 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,54 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 3.221,08 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.149,68, en yüksek ise 3.280,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,37 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükseldi, 58'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri VakıfBank, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), ASELSAN, Garanti BBVA oldu.

ALTININ ONSU 1.667 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,000, sterlin/dolar paritesi 1,1420 ve dolar/yen paritesi 143,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,3040 liradan, avro 18,3140 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.667 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 91,1 dolardan işlem görüyor.