Gözler faiz kararında: Euro ne kadar oldu? (20 Eylül 2022)
Piyasaların gündeminde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları var. 20 yılın en düşük seviyesine gelen Euro/dolar paritesi tekrar sınırlı yükselişe geçti.
Türkiye'nin döviz rezervi ve ekonomi politikalarının yarattığı endişeler sürerken Euro/dolar paritesin 1 seviyesinde dalgalı bir seyir halinde.
Euro/ dolar paritesi 1.0036 seviyesinde.
Gün içi en yüksek 18.43'ü bulan Euro/TL paritesi 18.40 ile işlem görüyor.
Video Haberler
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsa için acil zirve yapılıyor
- Saldırgan hakkında yeni gelişme
- 'Böyle sokağa çıkamazsın!'
- Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker, iki sene önce valiliği uyarmış
- Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
- Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu açıklandı
- KPSS'de yeni skandal!
- 'Batsın bu ayrımcılık, batsın bu diliniz!'
- Kraliçe'nin cenaze törenine bu görüntü damga vurdu