Gözler faiz kararında: Euro ne kadar oldu? (20 Eylül 2022)

Piyasaların gündeminde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları var. 20 yılın en düşük seviyesine gelen Euro/dolar paritesi tekrar sınırlı yükselişe geçti.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 09:41
Gözler faiz kararında: Euro ne kadar oldu? (20 Eylül 2022)
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Türkiye'nin döviz rezervi ve ekonomi politikalarının yarattığı endişeler sürerken Euro/dolar paritesin 1 seviyesinde dalgalı bir seyir halinde.

Euro/ dolar paritesi 1.0036 seviyesinde.

Gün içi en yüksek 18.43'ü bulan Euro/TL paritesi 18.40 ile işlem görüyor.



döviz euro Euro/dolar Parite

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