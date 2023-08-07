Piyasalarda gün ortası: Borsa İstanbul rekor kırdı! Dolar ve Euro'da son durum...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 artışla 7.469,40 puandan tamamladı. Piyasalarda ise dolar 26,99 liradan, Euro 29,61 liradan satılıyor.
BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,89 puan ve yüzde 0,93 değer kazancıyla 7.469,40 puan oldu.
Cuma günü 7.400,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,96 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 7.434,53 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.425,92, en yüksek ise 7.486,64 puanı gördü.
HİSSELERİN YÜZDE 65'İ YÜKSELDİ
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 2,34, sanayi endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi ise yüzde 2,27 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükselirken, 35'i değer kaybetti.
En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Astor Enerji oldu.
DOLAR VE EURO'DA SON DURUM
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,2720 ve dolar/yen paritesi 142,4 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9990 liradan, Euro 29,6120 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 düşüşle 1.935 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 85,3 dolardan işlem görüyor.
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