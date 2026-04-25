Piyasalarda haftanın özeti: Borsa ve altında kayıp, dolarda kazanç

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,23 azalışla 14.409,07 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 14.212,29 puanı, en yüksek 14.616,14 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde sanayi endeksi yüzde 0,71 artışla 17.935,00 puana yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 3,77 azalışla 46.457,70 puana, mali endeks yüzde 1,96 düşüşle 19.927,89 puana ve hizmetler endeksi yüzde 1,63 değer kaybıyla 13.139,93 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 787 milyar 520 milyon lirayla ASELSAN, 639 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ ve 579 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

ALTIN GERİLEDİ, DOLAR DEĞER KAZANDI

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta sonuna göre yüzde 2,40 azalışla 6 bin 859 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 düşüşle 46 bin 205,30 liraya geriledi.

Çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 2,41 değer kaybederek 11 bin 488,83 lira oldu.

Doların satış fiyatı yüzde 0,38 artarak 45,0240 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı yüzde 0,61 azalışla 52,7850 liraya indi.

Geçen hafta 60,9410 lira olan İngiliz Sterlini'nin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,15 azalışla 60,8520 liraya geriledi.

İsviçre Frangı da yüzde 0,55 düşüşle 57,3340 liradan alıcı buldu.