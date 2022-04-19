Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (19 Nisan 2022 Salı)

19 Nisan 2022 Salı, 09:31

Asya borsalarında, Çin'in ekonomik yavaşlamanın etkilerini hafifletmek için devreye soktuğu önlemlerin ve Fed'in para politikasını öngörülenden daha hızlı sıkılaştıracağı beklentisinin etkisiyle temkinli işlemler görüldü. Yatırımcılar, Ukrayna'daki savaşın ve yüksek enflasyonun şirketlerin finansal durumuna etkisini görmek için çeyrek dönem bilançolarını izliyorlar. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR

Son kapanışını 14,6295 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,6417 liradan, satış fiyatı ise 14,6501 liradan işlem görüyor.

EURO

Yüzde 0,04'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,8157 TL'den yapan euro şu anda 15,7742 TL alış ve 15,787 TL satış fiyatına sahip.