Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (21.03.2022)

21 Mart 2022 Pazartesi, 08:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonu Rusya ve Ukrayna'nın "kritik" konularda anlaşma sağlamaya yaklaştığını ve ateşkes gerçekleşeceğine dair umutlu olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati faiz ve kur odağında sığ bir alanın içerisinde sıkışan Türkiye ekonomisini "kurtardık"larını söylerken hafta sonu konuşmasında kur ataklarına karşı tedirginlikleri de giderdiklerini söyledi.

Nebati, "Son aylarda gördüklerimizi kurun artık stabil olduğu ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde yoluna devam ettiğini göstermesi açısından TL tasarruflarının özendirilmesi gayretiyle adeta birlikte yürüyor" dedi ve enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

Bu hafta iç piyasada Hazine ihaleleri yoğun veri gündemi dış piyasalarda ise Ukrayna gerginliği ana gündem maddesi.

Hazine bugün 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri düzenleyecek. Yarın ise Hazine 4 yıl vadeli sabir kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek. Yarın 2 yıllık TL cinsi sukuk ihracı da düzenleyecek Hazine aylık borçlanmasını yarın tamamlayacak.

Dolar/TL, 14.9950 seviyesine kadar yükseldikten sonra Rusya'nın Ukrayna ile görüşmelerde "ilerleme" sağlandığına yönelik yaklaşık 10 gün önce yapılan ilk açıklama ile gerilemeye başlamıştı.

İşlemciler, TCMB rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla kurun 15 seviyesini aşmadığını, daha sonra ise Rusya ve Ukrayna'nın görüşmelerde ilerleme beklentileri ile TCMB desteğinden bağımsız olarak kurun aşağı geldiğini söylediler.

Dolar/TL bu ay en yüksek 14.9950'yi test edip en düşük 14.53'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 08.43'te 14.80/14.830 seviyesinden işlem gördü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri bu ay %26.82'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra Cuma günü son işlemde %26.42 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu ay 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten geçen hafta 100 baz puana yakın gerilemişti. CDS Cuma gününü 575/584 baz puan seviyesinde tamamladı.

CARİ FAZLA HEDEFİ RAFA KALKIYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji fiyatlarına ilk etkisiyle birlikte hükümetin ekonomik programındaki temel hedef olan kalıcı cari fazla da ilk zora giren politika oldu.

Faizleri geçen hafta sabit tutan Merkez Bankası (TCMB) da ekonomi programının temelini oluşturan cari fazla verileceğine yönelik beklentisini faiz karar metninden çıkardı.

Ekonomistler iki katı aşan revizyonlarla 2022 cari açık tahminlerini son bir ayda 30 milyar dolara çıkardılar. Petrol fiyatlarında yükselişin devam etmesi halinde daha fazla revizyon da gündeme gelecek.

Hali hazırda %50'yi aşan ve önümüzdeki aylarda %70'e doğru yükseliş beklenen enflasyon ana endişe konusu olmaya devam ediyor.

Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz isteği ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle 2021'de TL dolar karşısındaki %44 değer kaybetmişti.

TCMB, kur krizini tetikleyen 500 baz puan faiz indirimi ile politika faizini %14'e çektikten sonra indirimleri Ocak ayında durdurdu.

Bugün iç piyasada ayrıca Şubat ayı yabancı ziyaretçi sayısı ve Şubat ayı merkezi yönetim brüt borç stoku verileri de takip edilecek.