Piyasalarda son durum: Dolar/TL ne kadar oldu? (1 Nisan 2022)

01 Nisan 2022 Cuma, 09:12

Piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün kalıcılığı da ekonomi politikasının sürdürülebilirliği açısından yakından takip ediliyor.

Bugün iç piyasada Mart ayına ilişkin İTO tarafından açıklanacak öncü enflasyon verileri ve İSO tarafından açıklanacak imalat sanayi PMI endeksi takip edilecek. Küresel piyasalarda ise takip edilecek ana gündem maddesi ABD'de tarım dışı istihdam verileri olacak.

Aralık'ta 65 dolardan işlem gören Brent petrolü mart ortasında 139 dolara çıktıktan sonra bu sabah 105 doların altında işlem görüyor. Enerji ihtiyacını ithalat ağırlıklı sağlayan Türkiye'de cari fazlaya odaklı ekonomi politikasının zora girebileceği endişesi nedeniyle petrol fiyatları yakından takip ediliyor.

Petrol fiyatları, ABD'nin stratejik rezervlerinden piyasa petrol sürme planlarının yanı sıra Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerin de rezervlerden petrol sürme konusunu ele almak üzere düzenleyecekleri toplantı öncesinde dalgalı seyretti.

Bu endişelerle hükümet 2022'de cari fazla verileceğine yönelik savaş öncesindeki açıklamalarından vazgeçerken, piyasalar ise cari açık tahminlerini iki kattan daha fazla artışla 30 milyar dolara yükseltti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlara karşılık vererek Avrupalı devletlerden doğalgaz ödemelerini ruble ile gerçekleştirmelerini talep etti ve ödemelerin gerçekleştirilmemesi durumunda mevcut kontratları sonlandıracağını açıkladı.

Doğalgaz ihtiyacının üçte birini Rusya'dan ithal eden AB ülkeleri içerisinde Rus doğalgazına en bağımlı ülke olan Almanya, Putin'i "şantaj" ile suçladı.

Yatırımcılar petrol ve doğalgaz gelirlerine bağımlı olan Rusya'nın spot fiyat altında enerji ihraç etmek isteyebileceğini, ancak bunun da ithalatçı ülkeleri ikincil yaptırımlara maruz bırakabileceği endişeleri nedeniyle gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

Dolar, bugün yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde diğer başlıca para birimleri karşısında kazanımlarını artırdı, verilerin Fed'in önümüzdeki ay 50 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirme olasılığını kuvvetlendireceği düşünülüyor.

ENFLASYON VERİSİ GELECEK HAFTANIN ODAK NOKTASI

Bazı gıda dışı tüketim ürünlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülürken vergi indirimlerinin tırmanan enflasyon üzerinde belirgin bir etkisi bulunması beklenmiyor. Hükümet ise denetimleri artırarak indirimlerin hayata geçip geçmediğini takip ediyor ve geçirmeyenleri "yüksek" cezaların beklediğini açıklıyor.

Reuters anketine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) mart ayında artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisi ile 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61.5'e yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan bugünden geçerli doğalgazın konutlara satış fiyatına yüzde 35, sanayiye satış fiyatına yüzde 50 zam yapıldı. Elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın fiyatı ise yüzde 44.3 artırıldı.

Konutlarda kullanılan doğalgazın TÜFE üzerinde yüzde 1.55 ağırlığı bulunuyor. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre konuta doğalgaz zammı enflasyonu 55 baz puan artıracak ve bu hesaplamada sanayiye yapılan zamdan kaynaklı olan ikincil etkiler yer almıyor. İkincil etkilerle birlikte enflasyona yansımanın bundan daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Aynı şekilde sanayi kesiminin kullandığı alçak ve orta gerilim elektrik fiyatını artırılmasının da ÜFE'ye ve dolaylı olarak TÜFE'ye etkisi olacak.

Reuters anketine göre ekonomistler enflasyonun daha uzun süre daha yüksek seviyede seyredeceğine yönelik revizyonlarına devam ediyorlar. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anketteki yüzde 38'den yüzde 52.2'ye ulaştı.

Dolar/TL 14.8 civarından başlayan bu haftaki düşüşlerin ardından bu sabah 08:50'de 14.6725/14.6650 seviyesinde işlem gördü.

TL, dolar karşısında ocak ortası ile şubat ortası arasında 13.5 etrafındaki dar bantta hareket etmiş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla birlikte riskli varlıklardan kaçışın da etkisiyle 11 Mart'ta 14.9950'ye kadar yükselmişti.

İşlemcilerin verdiği bilgiye göre, TCMB rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla kurun 15 seviyesini aşmasının önüne geçilmişti.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen hafta yüzde 28.57'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra gerilemeye başladı. Dün son işlem yüzde 25.36 oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten geçen hafta 100 baz puana yakın gerilemişti. CDS bu hafta da yaklaşık 50 baz puan geriledi ve dün 548/557 baz puan seviyesinden kapandı.