Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (9 Ağustos 2022)
Euro/TL 18.30 bandının üzerinde seyrini sürdürürken Euro/dolar paritesinde yükseliş başladı.
Bugün yayımlanacak makro bir veri bulunmazken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma izlenecek. Yurtdışında ise yarınki ABD enflasyon verisi bekleniyor.
Erdoğan, Türkiye'nin sondaj gemisinin Akdeniz'de sondaj için uğurlama törenine katılacak. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondajlar Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan ile gerilimi artırma ihtimali taşıdığı için sondajın Türk karasuları içinde mi yoksa Kıbrıs adası etrafında mı yürütüleceği takip edilecek.
HAZİNE'NİN BUGÜN YAPACAĞI İHALE İZLENECEK
Ağustos ayında piyasa ve kamudan 32.9 milyar lira olmak üzere toplam 69.2 milyar lira borçlanmayı planlayan Hazine dünkü beş yıllık tahvilin yeniden ihracı ihalesinde piyasadan 17.1 milyar lira borçlandı. Hazine'nin bugün yapacağı iki ihalede yapacağı borçlanma tutarları izlenecek. Hazine dolar cinsi yurtiçi tahvil ihracını ise yarın gerçekleştirecek.
Yatırımcılar Türkiye'nin attığı ekonomi ve döviz politikası adımlarını izlemeye devam ederken, bu kapsamda Perşembe yayımlanacak olan ödemeler dengesi verilerini de izleyecekler.
Gün içi en yüksek 18.34'ü bulan Euro/TL paritesi 18.33'den işlem görüyor.
Euro/ dolar paritesi ise 1,0206 seviyesinde.
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