Gözler ABD enflasyon verisinde: Dolar ne kadar oldu? (9 Ağustos 2022)

09 Ağustos 2022 Salı, 09:32

Bugün yayımlanacak makro bir veri bulunmazken, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma izlenecek. Yurtdışında ise yarınki ABD enflasyon verisi bekleniyor.

Erdoğan, Türkiye'nin sondaj gemisinin Akdeniz'de sondaj için uğurlama törenine katılacak. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondajlar Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan ile gerilimi artırma ihtimali taşıdığı için sondajın Türk karasuları içinde mi yoksa Kıbrıs adası etrafında mı yürütüleceği takip edilecek.

Ağustos ayında piyasa ve kamudan 32.9 milyar lira olmak üzere toplam 69.2 milyar lira borçlanmayı planlayan Hazine dünkü beş yıllık tahvilin yeniden ihracı ihalesinde piyasadan 17.1 milyar lira borçlandı. Hazine'nin bugün yapacağı iki ihalede yapacağı borçlanma tutarları izlenecek. Hazine dolar cinsi yurtiçi tahvil ihracını ise yarın gerçekleştirecek.

TÜRKİYE'NİN ATTIĞI EKONOMİ VE DÖVİZ POLİTİKASI ADIMLARI İZLENECEK

Yatırımcılar Türkiye'nin attığı ekonomi ve döviz politikası adımlarını izlemeye devam ederken, bu kapsamda perşembe yayımlanacak olan ödemeler dengesi verilerini de izleyecekler.

Ekonomi yönetimi öncelikle düşük faiz politikasıyla imalat sanayi yatırımlarını artırmayı, orta vadede ise cari açığı kapatmayı güden bir politika izliyor. TCMB ve ekonomi yönetimi ancak bundan sonra %80'e ulaşan ve tüketicilerin alım gücünü keskin şekilde düşüren enflasyon ile mücadele hedeflerken, şu anki artışların arz tarafı ve uluslararası etkiler kaynaklı olduğunu savunuyor.

Bu politikanın dayandığı temel unsurlardan biri olan döviz rezervleri de mercek altında. Bankacıların yaptığı hesaplamalara göre, TCMB'nin döviz rezervlerinin geçen haftanın ardından bu hafta da sınırlı bir toparlanma göstermesi beklenyior.

Dış piyasalara bakıldığında yatırımcılar yön bulmak için yarınki ABD enflasyon verisini bekliyorlar. Uzmanlar verinin enflasyonun ivme kaybetmesi ve fiyat artışlarının zirve seviyelere artık ulaştığına işaret etmesi halinde Fed'in faiz artırım hızının azalacağı beklentilerinin kuvvetlenebileceğini, bunun da dolar üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çektiler.

Vadeli işlem kontratlarına göre yatırımcılar Fed'in gelecek ay 75 baz puan faiz artıracağına üçte iki, 50 baz puan artırıma ise üçte bir olasılık veriyorlar. Bazı Fed yetkililerinin anlam veremediklerini ifade ettikleri faiz indirim beklentilerinin ise 2023 yılına ötelendiğini görüldü.

Türkiye'nin tarihi zirvelerdeki enerji ithalat faturası hakkında gösterge olan petrol fiyatları ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı ve enerji fiyatlarının keskin şekilde yükseldiği 24 Şubat öncesi seviyelerin yakınlarındaki seyrini sürdürdü. Petrol fiyatları son günlerde kaydettiği gerilemeye rağmen işlem gördüğü 94-96 dolar bandını işgal öncesinde son olarak 2014 yılında görmüştü.

CDS'LERDEKİ DÜŞÜŞ 169 BAZ PUAN

Geçen hafta 18 seviyesine yükselerek 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören ve ondan sonra 18'in hemen altında yatay seyre geçen dolar/TL bu sabah saat 08.55'te 17.95/17.96 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında keskin kayıplarının tekrar başladığı nisan sonundan bu yana kaybı yüzde 17.2, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26.5 oldu.

Uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetinin de bir göstergesi olan Türkiye'nin beş yıllık dış borcunu iflasa karşı sigortalamanin maliyeti (CDS) Temmuz sonunda 880 baz puanın üzerine çıkarak tarihi zirveye yaklaşmasının ardından başlayan düşüşünü sürdürdü. Türkiye'nin beş yıllık CDS'i dün 21 baz puan daha gerileyerek 709/719 baz puandan kapanırken, 27 Temmuz'dan bu yana düşüş 169 baz puanı buldu.