Piyasaların gözü o açıklamadaydı: Altın rekor üstüne rekor kırdı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz politikasına dair ihtiyatlı açıklamaları sonrası güne alıcılı başladı. Dün rekor seviyeleri gören ons altın, yatırımcıların kâr satışlarıyla bir miktar gerilese de piyasalar Powell’ın mesajlarını sindiriyor.

Dün 3 bin 795 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan ons altın, bugün sabah saatlerinde 3 bin 750 dolara kadar çekildikten sonra şu anda 3 bin 795 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 5 bin 25 TL seviyesinde alıcı buluyor.

TEKNİK SEVİYELER VE ANALİST YORUMLARI Analistlere göre altın kazançlarını koruyabilir. Teknik analizler 3 bin 731 ve 3 bin 739 dolar seviyelerinde destek bulunduğunu gösteriyor.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE Piyasalar şimdi perşembe günü açıklanacak işsizlik başvurularına ve cuma günü gelecek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksine odaklanmış durumda. PCE, Fed’in enflasyonu ölçmekte tercih ettiği gösterge olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre piyasalar bu yıl Fed’in iki kez daha faiz indirimi yapmasını bekliyor. Ekim için bu ihtimal yüzde 93, aralık için ise yüzde 77 seviyesinde.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 14 TL

5 bin 14 TL Çeyrek altın: 8 bin 466 TL

8 bin 466 TL Cumhuriyet altını: 33 bin 754 TL

33 bin 754 TL Ons altın: 3 bin 766 dolar