Cumhuriyet Gazetesi Logo
Piyasaların gözü o açıklamadaydı: Altın rekor üstüne rekor kırdı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları…
Paylaş

Piyasaların gözü o açıklamadaydı: Altın rekor üstüne rekor kırdı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları…

24.09.2025 09:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Piyasaların gözü o açıklamadaydı: Altın rekor üstüne rekor kırdı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları…

24 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 24 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Piyasaların gözü o açıklamadaydı: Altın rekor üstüne rekor kırdı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz politikasına dair ihtiyatlı açıklamaları sonrası güne alıcılı başladı. Dün rekor seviyeleri gören ons altın, yatırımcıların kâr satışlarıyla bir miktar gerilese de piyasalar Powell’ın mesajlarını sindiriyor.

Piyasaların gözü o açıklamadaydı: Altın rekor üstüne rekor kırdı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Dün 3 bin 795 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan ons altın, bugün sabah saatlerinde 3 bin 750 dolara kadar çekildikten sonra şu anda 3 bin 795 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 5 bin 25 TL seviyesinde alıcı buluyor.

Piyasaların gözü o açıklamadaydı: Altın rekor üstüne rekor kırdı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları…

TEKNİK SEVİYELER VE ANALİST YORUMLARI

Analistlere göre altın kazançlarını koruyabilir. Teknik analizler 3 bin 731 ve 3 bin 739 dolar seviyelerinde destek bulunduğunu gösteriyor.

Piyasaların gözü o açıklamadaydı: Altın rekor üstüne rekor kırdı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları…

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Piyasalar şimdi perşembe günü açıklanacak işsizlik başvurularına ve cuma günü gelecek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksine odaklanmış durumda. PCE, Fed’in enflasyonu ölçmekte tercih ettiği gösterge olarak öne çıkıyor.

Piyasaların gözü o açıklamadaydı: Altın rekor üstüne rekor kırdı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Uzmanlara göre piyasalar bu yıl Fed’in iki kez daha faiz indirimi yapmasını bekliyor. Ekim için bu ihtimal yüzde 93, aralık için ise yüzde 77 seviyesinde.

Piyasaların gözü o açıklamadaydı: Altın rekor üstüne rekor kırdı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 14 TL
  • Çeyrek altın: 8 bin 466 TL
  • Cumhuriyet altını: 33 bin 754 TL
  • Ons altın: 3 bin 766 dolar
Piyasaların gözü o açıklamadaydı: Altın rekor üstüne rekor kırdı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Eylül 2025 Çarşamba altın fiyatları…
  • Yarım altın: 16 bin 941 TL
  • Tam altın: 33 bin 763 TL
  • Gremse altın: 84 bin 668 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #rekor #Cumhuriyet altını