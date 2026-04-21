Piyasalarında beklenti çatlağı: Merkez Bankası faiz kararı öncesi büyük fikir ayrılığı

Türkiye ekonomisinin odağı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yarın gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Piyasaların yönü açısından belirleyici olacak karar öncesinde ekonomi çevrelerinin beklentileri şekillendi.

KARAR YARIN SAAT 14.00’TE AÇIKLANACAK

Para Politikası Kurulu, yılın üçüncü toplantısını yarın yapacak. Mart ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutan Kurul, yeni faiz kararını saat 14.00’te kamuoyuna duyuracak. Ekonomi yönetimi ve yatırımcılar, bankanın sıkı para politikasına ilişkin vereceği mesajları yakından izliyor.

EKONOMİSTLERİN NİSAN AYI FAİZ BEKLENTİSİ

PPK toplantısı öncesinde 37 ekonomistin katılımıyla yapılan beklenti anketi tamamlandı. Ankete göre:

22 ekonomist politika faizinin mevcut seviyede korunacağını öngörüyor.

14 ekonomist 300 baz puan, 1 ekonomist ise 100 baz puanlık artış bekliyor.

Katılımcıların medyan beklentisi, nisan ayında politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılması yönünde oluştu.

YIL SONU FAİZ TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Elde edilen bilgilere göre piyasa aktörleri, yalnızca kısa vadeli değil, yıl sonuna ilişkin beklentilerini de revize etti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 33 olarak hesaplandı. Bu görünüm, yılın ilerleyen dönemlerinde faizlerde sınırlı bir gevşeme ihtimaline işaret ediyor.