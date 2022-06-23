Pornhub yönetiminde deprem: CEO Antoon ve Operasyon Şefi Tassillo istifa etti
Pornhub'ın sahibi olan Kanadalı MindGeek şirketinin yönetiminde deprem yaşandı. Şirketin CEO'su Feras Antoon ve Operasyon Şefi David Tassillo, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.
Dünyanın en popüler yetişkin içerik platformlarından Pornhub'ın reşit olmayan ve rızası olmayan kişilerin yer aldığı videoları engellemeye yönelik içerik denetleme sistemindeki kusurlara dair çıkan haberlerin ardından, Pornhub'ın sahibi MindGeek şirketinin CEO'su Feras Antoon ve Operasyon Şefi David Tassillo, görevlerinden istifa etti.
Sputnik'in haberine göre; şirketin bir sözcüsü, bir yıla yakın süredir MindGeek'te yönetimsel değişikliklerin planlandığını, Antoon ve Tassillo'nun ise şirketteki hissedarlığının süreceğini kaydetti.
UZUN SÜREDİR ELEŞTİRİLİYORDU
Pornhub reşit olmayan çocukların, cinsel saldırı mağdurlarının ve rızası olmayan yetişkinlerin videolarına ev sahipliği yaptığı için uzun süredir eleştiriliyor. Bunun engellenmesi yönünde bir politikası olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde New Yorker'da yayınlanan bir makalede, Pornhub'da videoları yayınlanan reşit olmayan genç kızların bu videoları kaldırmak için verdikleri mücadele anlatılmıştı.
Daha önce de the Verge, eski bir Pornhub moderatörünün rahatsız edici videoları kaldırmak istediğini, ancak videoların yeniden ortaya çıkmaya devam ettiğine dair deneyimini konu edinen bir yazı yayınlamıştı.
Pornhub rıza dışı bir şekilde videoların paylaşılmaya devam etmesi nedeniyle daha önce dava edilmişti. Platform bunun üzerine, onaylanmamış kullanıcıların videolarını silmeye başlamış ancak bu da reşit olmayan ve rızası olmayan kişilerin videolarının paylaşılmasını engellemeye yetmemişti.
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