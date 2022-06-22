Türkiye'nin 4'te 1'inde faaliyetteydi: Yılmaz Elektrik'in 4 şirketi için iflas kararı

22 Haziran 2022 Çarşamba, 14:55

Yılmaz Elektrik A.Ş., Ergun Sondaj A.Ş., Yılmaz Değerleme ve Gayrimenkul A.Ş., Ergun Metal Demir Çelik A.Ş. ile bu şirketin sahipleri Ahmet Ergün ile oğulları Necati Ergün ve İbrahim Ergün için de konkordato talep edilmişti. Davaya bakan Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuru ile birlikte geçen 4 Mart’ta geçici mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte anılan şirketler ve sahipleri bir nebze rahat bir nefes aldı. Konkordato komiseri ataması da yapılan şirketler hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

4 ŞİRKET İÇİN İFLAS KARARI ÇIKTI

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, geçici mühleti 1.5 ay kadar daha uzatan mahkeme 16 Haziran’da görülen davada ise çok önemli bir karar verdi. Mahkeme, konkordato talep eden şirketler ile sahipleri için ret kararı verdi. Mahkeme, Yılmaz Elektrik A.Ş. dahil 4 şirket için iflas kararı verdi. Mahkeme, iflas kararının derhal Ankara 21. İflas Müdürlüğü'ne bildirilmesine karar verdi.

KURUCU BABA VE ÇOCUKLARINA DA KÖTÜ HABER

4 şirket için iflas kararı veren mahkeme, anılan şirketlerin borçlarına kefil olan sahipleri için de olumsuz bir karar verdi. Necati Ergün, İbrahim Ergün kardeşler ile babaları Ahmet Ergün’ün konkordato talepleri reddedildi. Bu kararla birlikte, elektrik dağıtım alanında 30 yıldır altyapı yatırım hizmetleri veren Yılmaz Elektrik için sancılı bir süreç de başlamış oldu.

123 MİLYONLUK TEMİNAT MEKTUBU NAKDE ÇEVRİLDİ

Yılmaz Elektrik’in mali dengesinin altüst olmasına neden olan sürecin başında ise Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin, şirketin 123 milyonluk teminat mektubunu nakde çevirmesi yer aldı. Bu süreci, başka şirketlerin Yılmaz Elektrik’in teminatlarını nakde çevirmesi takip etti. Durum böyle olunca mali darboğaza giren şirket konkordato talebinde bulunmuştu.

ELEKTRİK DAĞITIMDA DEVLERLE ÇALIŞIYORDU

Yılmaz Elektrik 1992’de Erzurum merkezli olarak kuruldu. Zaman içinde Zonguldak ve Ankara’da şube açan Yılmaz Elektrik 2014 yılında ise Almanya’ya açıldı. Türkiye genelindeki 21 elektrik dağıtım bölgesinin yüzde 30-35’inde altyapı yatırımları yapan Yılmaz Elektrik; Tedaş, Maden Tetkik ve Arama, Enerjisa, Başkent Elektrik, Gediz Elektrik, Ayedaş, Toroslar, Fırat Elektrik, Dicle Elektrik, Çoruh Elektrik ve Sakarya Elektrik Dağıtım, hizmet verdiği şirkler arasında yer alıyordu. Yılmaz Elektrik, bu yıl itibari ile 2 milyar liralık iş bitirme kapasitesine sahipti.

ŞİRKET AVUKATI: KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Konu ile ilgili görüşüne başvurduğumuz Yılmaz Elektrik’in avukatı Gözde Aydemir “Karara itiraz edeceğiz. Önümüzde istinaf süreci var” dedi. Av. Aydemir, iflas kararının kendileri için de sürpriz olduğunu kaydetti.