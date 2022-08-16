RADAR: Otomotiv sektöründe fiyat artışına yol açan 100 bin kişiyi tespit ettiği açıklanan sistem nedir?

16 Ağustos 2022 Salı, 18:38

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomotiv sektöründe fiyat artışına yol açan 100 bin kişinin tespit edildiğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Nebati “Mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin kişi Bakanlığımızın RADAR’ına takıldı” dedi.

RADAR NEDİR?

Açılımı Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi olan RADAR, iki önceki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Eylül 2020’de açıkladığı 2021-23 Yeni Ekonomi Programı’nda duyurulmuştu.

Sistemin amacının vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması olduğu kaydedilmişti.

Bu sistemde, farklı veri kaynaklarından edinilen bilgiler toplanarak modelleme yapılıyor.

Bakanlığın bu yıl yayımlanan 2022 Yılı Performans Programı’nda ise RADAR sistemi kullanılarak 2022’de 14 ayrı sektörel araştırma raporu hazırlanacağı yer almıştı.

Bu sistemin daha önce de sosyal medya üzerinden gelir elde edip vergi yükümlülüğünü getirmeyen kişileri bulmak için kullanıldığı, 3 bin 405 kişinin tespit edildiği açıklanmıştı.

CEZASI NEDİR?

Bir yılda üçten fazla araç satmak isteyenlerin yetki belgesi veya satış sertifikası alıp vergi mükellefi olması gerekiyor.

Bakan Nebati bugünkü açıklamasında, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve spekülasyona sebebiyet veren kişiler hakkında işlemlere başlandığını da duyurdu.

Tespit edilen kişilerin ticari amaçla araç alım satımı yaptığı tespit edilirse bu kişilere sigorta borcu, geriye dönük faizli gelir vergisi ve araç alım satım vergisi çıkabiliyor.

YENİ YÖNETMELİK DE YÜRÜRLÜKTE

Ticaret Bakanlığı da bugün ikinci el araç satışıyla ilgili yeni bir düzenleme yayımladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre 1 Temmuz 2023’e kadar, ticari faaliyet kapsamında otomobil satışı yapan kişiler, aldıkları aracı satabilmek için 6 ay beklemek ve en az 6 bin kilometre yol yapmak zorunda olacak.

Bu düzenlemeden önce alınan araçların 15 Eylül 2002’ye kadar satışı ise bu kuralın dışında bırakılacak.