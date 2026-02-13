2026 Emekli bayram ikramiyesine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Emekliler geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 8 bin TL tutarında ikramiye ödemesi almıştı. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? 2026 Emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte hesaplara yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4.000 TL olarak ödendi. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplamda 8.000 TL ödeme alan emeklilere bu yıl yapılacak olan zam oranı henüz netleşmedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

2026 Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılan bayram ikramiyesi için ödeme takviminin Mart ayının ilk haftası içerisinde duyurulması bekleniyor.

Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı tarihleri dikkate alındığında ödemelerin 9-15 Mart haftası içerisinde ödenmesi bekleniyor.