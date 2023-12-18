Reina'nın eski sahibinin şirketine iflas talebi

Yayınlanma: 18.12.2023 - 15:55

Güncelleme: 18.12.2023 - 15:55

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülecek davaya göre, Deltavip Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Limited Şti, alacağını tahsil edemeyince dava açma yoluna gitti.

HalkTV'nin aktardığı habere göre, dava dosyasında yer alan bilgilerde Deltavip Güvenlik, Hadımköy Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş’nin iflasını istediği görülüyor.

Mahkeme, ilk duruşmanın önümüzdeki mart ayı sonuna doğru yapılmasına karar verdi. Bu arada iflası talep edilen Hadımköy Enerji 35 yıl önce kurulan bir şirket.

Öte yandan, Koçarslan’ın sahibi olduğu ünlü eğlence mekânı Reina 2017’de terör örgütü IŞİD’in saldırısına uğramış 39 kişi yaşamını yitirmişti. Katliam sonrası Reina kapandı.



