Rekabet Kurulu en çok kimya ve gıda sektörlerine ceza verdi

Rekabet Kurulu, geçen yıl 80 soruşturmayı cezayla sonuçlandırırken, bu soruşturmalarda ilk sırayı kimya ve gıda sektörleri aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:25
Rekabet Kurulu en çok kimya ve gıda sektörlerine ceza verdi
Abone Ol google-news

Rekabet Kurulu, geçen yıl 80 soruşturmayı cezayla sonuçlandırırken, bu soruşturmalarda ilk sırayı kimya ve gıda sektörleri aldı.

Rekabet Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, Kurul, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetin tehdit edilmesini engellemek, kaynakların etkin dağılımını sağlamak, toplumsal refahı artırmak ve yatırım ortamının sağlıklı işlemesini temin etmek için 2023'te de faaliyetlerini sürdürdü.

Göz Atın
7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Yakayı ele verdi!

7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu... Yakayı ele verdi!
PFDK'den Fenerbahçe'ye ceza!

PFDK'den Fenerbahçe'ye ceza!

Kurul, geçen yıl rekabet ihlali, birleşme ve devralma, özelleştirme, menfi tespit-muafiyet ve yargı kararları üzerine alınan kararlar başta olmak üzere 447 işlemi sonuçlandırdı.

Kurul bu kararlar kapsamında 217 birleşme ve devralma işleminden 184'üne izin verdi, 3 işlemi koşullu onayladı, 30 işlemin ise izne tabi olmadığını değerlendirdi.

Menfi tespit-muafiyet başvurularını da inceleyen Kurul, 4 müracaata bireysel muafiyet tanırken, başvuruculardan 2'sine menfi tespit belgesi verdi, 1'ini grup muafiyeti kapsamında değerlendirdi ve 1'ine de koşullu muafiyet tanıdı.

Rekabet ihlalleri alanında da 145 soruşturma dosyası karara bağlanırken, bunlardan 37'sinde ret kararı verildi, 80'inde ise para cezası uygulandı. Para cezası uygulanan soruşturmaların 68'i uzlaşmayla sonuçlandı. Kurul, 28 dosyada da taahhüt üzerine süreci sonlandırdı.

CEZA KESİLEN SEKTÖRLER

Kurulun cezayla sonuçlandırdığı 80 soruşturma arasında ilk sırada 24'le kimyasal ürünler sektörü yer aldı. Bu alanı, 19'la gıda ve 9'la makine endüstrileri izledi.

Kurulun ceza kestiği soruşturmalarda öne çıkan diğer sektörler, 6'yla kültür, sanat eğlence, dinlence, spor, şans oyunları ve eğitim, 5'le inşaat, 4'le otomotiv ve taşıtlar olarak sıralandı.

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, tarım ve tarımsal ürünler ile bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri sektörlerinde de 2'şer soruşturma cezayla sonuçlandı. Sağlık hizmetleri alanında bir soruşturmada ceza kesilirken, Kurul diğer sektörlerde ise 6 soruşturmada ceza verdi.

Rekabet Kurulunun geçen yıl kestiği idari para cezası tutarı ise 2 milyar 664 milyon 688 bin 745 lira oldu.

Kurul, kimyasal ürünler, gıda endüstrisi, enerji, bilişim teknolojileri, platform hizmetleri ve inşaat gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı 48 soruşturmada ise inceleme işlemlerine devam ediyor.


rekabet kurulu haberleri ceza haberleri

İlgili Haberler

Rekabet Kurulu'nda Nestle'nin sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulu'nda Nestle'nin sözlü savunma toplantısı yapıldı
Rekabet Kurulu'ndan tıbbi cihaz sektörüne soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan tıbbi cihaz sektörüne soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma ve ortak girişim kurulmasına onay

Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma ve ortak girişim kurulmasına onay
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İddia: Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklif edildi! 'Telefonda o an reddettim...'

İddia: Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklif edildi! 'Telefonda o an reddettim...'
21 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’de… Elektrogitar virtüözü Yngwie Malmsteen Harbiye’de sahne alacak

21 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’de… Elektrogitar virtüözü Yngwie Malmsteen Harbiye’de sahne alacak
AYM'den Sivas katliamı kararı

AYM'den Sivas katliamı kararı
İklim krizi ‘fındığı’ da vurdu; rekoltede sert düşüş…

İklim krizi ‘fındığı’ da vurdu; rekoltede sert düşüş…
ALF Araştırma'dan İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...

ALF Araştırma'dan İzmir anketi: İşte 'CHP'nin kalesi'nde Cemil Tugay ve Hamza Dağ yarışında son durum...
Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi

Mısır’da gezilecek yerler neler? Mısır’dan ne alınır? Mısır gezi turu, rehberi
Yasak Menzil tarikatına işlemedi

Yasak Menzil tarikatına işlemedi
Erzincan’da kayıp işçileri arama çalışmaları devam ediyor! Bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi

Erzincan’da kayıp işçileri arama çalışmaları devam ediyor! Bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi