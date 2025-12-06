Resmi Gazete'de ekonomide atama ve görevden alma kararları açıklandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan çeşitli kadrolara yeni atamalar yapıldı.

Buna göre, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne Halil İbrahim Azal, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılıklarına Bedriye Bilgici Koçdemir ve Onur Güneş, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na Osman Kılınçel, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığı'na Mesut Türkay ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Koca atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ise Halil Yanık getirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde 6. Bölge Müdürü Celal Tokalak ve 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı görevlerinden alındı.

Helal Akreditasyon Kurumu'nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ise Hakkı Karabörklü'nün ataması yapıldı.