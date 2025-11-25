Resmi Gazete’de yayımlandı: Turizm amaçlı konut kiralamada yeni dönem başladı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 28 Aralık 2023 tarihli temel düzenlemede önemli değişiklikler yaptı.

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik, özellikle birden fazla konut için tek izin belgesiyle faaliyet gösteren işletmelere yönelik dikkat çeken hükümler içeriyor.

TEK İZİN BELGESİYLE KİRALAMADA YENİ YAPTIRIM

Yeni düzenlemeye göre, aynı gerçek ya da tüzel kişi adına kayıtlı birden fazla konutun tek izin belgesiyle kiralanması halinde tanıtımlarda yanıltıcı ifadeler kullanılması durumunda uygulanacak yaptırımlar yeniden şekillendirildi.

YANILTICI TANITIMDA TEK İDARİ YAPTIRIM

Yönetmeliğe eklenen yeni fıkra ile kiralanan konutun konumu, niteliği veya fiziksel özelliklerine ilişkin reklam, afiş, broşür, sosyal medya paylaşımları, web siteleri ve benzeri tanıtım araçları üzerinden kullanıcıların yanıltıldığının tespiti hâlinde tek bir idari yaptırım uygulanacağı hükme bağlandı.

BAKANLIK UYGULAYACAK

Yönetmelik yayımı itibarıyla yürürlüğe girdi ve hükümleri Kültür ve Turizm Bakanı tarafından uygulanacak.