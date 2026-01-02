Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yılın ilk 'faiz' kararı

Ticari alacaklara ilişkin sözleşmelerde temerrüt faiz oranının belirlenmediği hallerde, mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelere uygulanacak giderim faiz oranı yıllık yüzde 43 olarak tespit edildi.

MERKEZ BANKASI TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, 2026 yılında mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerde temerrüt faiz oranının öngörülmediği ya da ilgili hükümlerin geçersiz olduğu durumlarda yüzde 43 oranı esas alınacak.

Söz konusu oran, 2025 yılı başında yüzde 53,25 seviyesinde bulunuyordu.

TAHSİL MASRAFLARI İÇİN ASGARİ TUTAR BELİRLENDİ

Bu kapsamda alacağın tahsili için talep edilebilecek asgari giderim tutarı da belirlendi. Buna göre tahsil masrafları için uygulanacak asgari giderim tutarı 2 bin 20 TL olacak.