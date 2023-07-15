Resmi Gazete'de açıklandı: 2023-2024 üniversite harç ücretleri açıklandı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 11:19

Güncelleme: 15.07.2023 - 13:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan cumhurbaşkanı kararı, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, merkezi yerleştirme esasına göre üniversitelere kaydolan öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı ve öğrenim ücretleri belirlendi.

Karara; birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri için katkı payı miktarları liste halinde eklendi.

Eğitim-öğretim yılında iki dönem öğretim yapan üniversitelerde ücretlerin yarısının ödeneceği aktarılırken, 2023 - 2024 eğitim yılında öğrenimine devam eden ve bu yıl yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden katkı payı alınmayacağı ifade edildi.

Benzer ifadeler geçen yılki kararda da yer almıştı. Bu nedenle birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerine, 2012 yılında kaldırılan harç ücreti geri getirilmemiş oldu.

Uzaktan öğretim ve ikinci öğretim öğrencilerinin harç ücretlerine ise zam geldi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 'cumhurbaşkanı kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki bölümler şöyle:

Tıp fakülteleri: 1573

Diş hekimliği: 1316

Veterinerlik: 1029

Pilotaj: 1252

Bilgisayar: 1032

İnşaat: 1032

Mimarlık: 1032

Güzel Sanatlar: 841

Fen Edebiyat: 757

Hukuk: 833

İktisat: 833

İşletme: 833

İlahiyat: 757

Eğitim: 757

Yabancı Dil: 757

İletişim : 757

Açık Öğretim: 172

Konservatuvar: 1568

Turizm: 507

UZAKTAN EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM

Veterinerlik: 5683

Pilotaj: 11,368

Bilgisayar: 4070

İnşaat: 4070

Mimarlık: 4070

Fen Edebiyat: 3411

Hukuk: 3076

İktisat: 3076

İşletme: 3076

Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.