Resmi Gazete'de açıklandı: 2023-2024 üniversite harç ücretleri açıklandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2023 - 2024 dönemi için üniversitelerdeki zamlı katkı payı miktarları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan cumhurbaşkanı kararı, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, merkezi yerleştirme esasına göre üniversitelere kaydolan öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı ve öğrenim ücretleri belirlendi.
Karara; birinci öğretim, ikinci öğretim, açık ve uzaktan öğretim öğrencileri için katkı payı miktarları liste halinde eklendi.
Eğitim-öğretim yılında iki dönem öğretim yapan üniversitelerde ücretlerin yarısının ödeneceği aktarılırken, 2023 - 2024 eğitim yılında öğrenimine devam eden ve bu yıl yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden katkı payı alınmayacağı ifade edildi.
Benzer ifadeler geçen yılki kararda da yer almıştı. Bu nedenle birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerine, 2012 yılında kaldırılan harç ücreti geri getirilmemiş oldu.
Uzaktan öğretim ve ikinci öğretim öğrencilerinin harç ücretlerine ise zam geldi.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 'cumhurbaşkanı kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki bölümler şöyle:
Tıp fakülteleri: 1573
Diş hekimliği: 1316
Veterinerlik: 1029
Pilotaj: 1252
Bilgisayar: 1032
İnşaat: 1032
Mimarlık: 1032
Güzel Sanatlar: 841
Fen Edebiyat: 757
Hukuk: 833
İktisat: 833
İşletme: 833
İlahiyat: 757
Eğitim: 757
Yabancı Dil: 757
İletişim : 757
Açık Öğretim: 172
Konservatuvar: 1568
Turizm: 507
UZAKTAN EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM
Veterinerlik: 5683
Pilotaj: 11,368
Bilgisayar: 4070
İnşaat: 4070
Mimarlık: 4070
Fen Edebiyat: 3411
Hukuk: 3076
İktisat: 3076
İşletme: 3076
Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.
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