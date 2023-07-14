HSK kararı Resmi Gazete'de! 2 bin 636 hakim ve savcı için görevlendirme

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:35

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:35

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, 2 bin 636 kişilik listede ilk defa birinci sınıfa ayrılan adli ve idari yargı hakimi ile başsavcı ve savcıların görev yerleri belli oldu.

HSK kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. 37 sayfalık kararda, terfi eden 2 bin 636 adli ve idari yargı hakimi ile başsavcı ve savcıların isimleri ile yeni görev yerleri ilan edildi.

Kararda "Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler, yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler" denildi