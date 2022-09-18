Resmi Gazete'de yayımlandı: 671 firmaya izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ağustosta 671 firma için izin belgesi düzenledi.

AA
18 Eylül 2022 Pazar, 08:14
Resmi Gazete'de yayımlandı: 671 firmaya izin belgesi verildi
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Bakanlığın ağustos ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ağustosta 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 11 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 32 oldu. Söz konusu ayda 2 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.


Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete izin belgesi dahilde işleme izin belgesi

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