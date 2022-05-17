Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik sigortasına yüzde 25 zam!
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası primleri mayıs ayına göre azami yüzde 25 artacak.
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
YÜZDE 25 ZAM
Buna göre 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.
Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye çıktı.
Ayrıca, trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek.
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