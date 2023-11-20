Reuters'tan kritik faiz anketi! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:18

Güncelleme: 20.11.2023 - 16:18

TCMB faiz kararını 23 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. TCMB haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750 bp, eylül ve ekimde 500'er olmak üzere beş toplantıda toplam 2,650 baz puan faiz artırmıştı.

Bu ay faiz artışının devam etmesi ancak hızının 250 baz puana yavaşlaması beklenyior.

Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomist, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer alıyor. Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış bekliyor.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Kasım ayının başında yapılan enflasyon raporu toplantısında, aylık bazda enflasyonda yavaşlamanın başladığını söylemiş; ancak enflasyon görünümünde belirgin iyileşme başladığını söylemek için erken olduğunu belirtmişti.

ENFLASYON TAHMİNİ

TCMB tahminlerine göre yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 70'nin biraz üzerinde zirve yaptıktan sonra 2024 sonunda yüzde 36'da gerileyecek.

TCMB'nin politika faizini Kasım ayında 250 baz puan arttırmasını bekleyen kurumlardan biri olan Goldman Sachs'ın araştırma notunda, 750 baz puan politika faizi artışı yapılan ağustos ayından beri ülke içi ve dışındaki faizlerin üç aylık ortalamalara yaklaştığını belirterek şunları kaydetti:

"Lira mevduat faizleri de son iki haftadır keskin yukarı yönlü trendine devam ediyor... Piyasa faizlerine yakınsamanın alışılagelmiş ve faiz bazlı parasal sisteme dönüşün ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyoruz."

TCMB verilerine göre yılbaşında yüzde 15.5 civarında olan sektördeki üç ay vadeli TL mevduatın ortalama getirisi 10 Kasım haftası itibarıyla yüzde 46'ya yaklaştı.

Bu sayede TCMB'nin hala yürürlükte olan makroihtiyati tedbirlerin birçoğunu kaldırabilecek alana sahip olacağına da dikkat çekilen Goldman Sachs raporunda, "Lira mevduat faizleri politika faizi artışları ve makroihtiyati tedbirler ile, özellikle de kur korumalı mevduat hesaplarının standart mevduat hesaplarına dönüşümü için hedeflerle desteklenecek" ifadelerine yer verdi.

ARALIK AYINDA DA FAIZ ARTIŞI DEVAM EDECEK

Reuters anketine göre de TCMB'nin aralık ayında da faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı yüzde 40 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 40 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

Ankette 2024 yılsonu için tahmin veren 9 ekonomistin medyanına göre enflasyonun beklenen düşüşüyle beraber politika faizi önümüzdeki sene sonunda yüzde 35 seviyesine geri dönebilir.