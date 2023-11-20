Çin Merkez Bankası'nda faiz oranları aynı kaldı
Çin Merkez Bankası kasım ayı için bir yıllık ve beş yıllık kredi faiz oranlarını (LPR) yüzde 3,45 ve yüzde 4,2'de tuttu.
Çin, kasım ayı için bir yıllık ve beş yıllık kredi faiz oranlarını değiştirmedi.
Kasım ayı için bir yıllık ve beş yıllık kredi faiz oranlarını (LPR) yüzde 3,45 ve yüzde 4,2'de tuttu.
Çin'deki yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu bir yıllık LPR'ye dayanırken, beş yıllık oran ipoteklerin fiyatlandırılmasını etkilemekte.
Bu, Çin Merkez Bankası'nın bir yıllık LPR'yi Ağustos ayında yüzde 3,55'ten yüzde 3,45'e düşürdükten sonra üst üste üçüncü ay oldu.
Bu arada beş yıllık LPR, en son Haziran ayında yüzde 4,3'ten düşürüldükten sonra art arda beş ay boyunca yüzde 4,2'de tutuldu.
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