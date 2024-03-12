Sağlıkta ‘ömür boyu yenileme’ye dikkat!
Sağlıkta ‘ömür boyu yenileme’ye dikkat!
Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Abdullah Özcan, sağlık sigortalarında şirketler ile sigortalıları karşı karşıya getiren tartışma konularının başında “ömür boyu yenileme garantisi”nin geldiğine dikkat çekerken “Poliçe yaptırırken önceliğiniz, ödeyeceğiniz prim değil, poliçenizin ömür boyu yenileme garantisini kapsaması olmalıdır” dedi.
Sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası ürünlerini, bu tür teminat olan ve olmayan şeklinde ayrı ayrı sunduklarını belirten Özcan, ömür boyu yenileme garantisi sayesinde sigortalının daha sonra ortaya çıkacak sağlık sorunları nedeniyle ek prim alınması veya teminat kapsamının daraltılması gibi sorunlarla karşılaşmayacağını kaydetti.
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