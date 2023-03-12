Şap hastalığı üreticiler arasında kaygı yaratırken uyarı ve çağrılar arttı: 'Hayvanları kestirmeyin'
Çeşitli illerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle karantina ve besicilere yönelik uyarılar sürüyor.
Burdur ve Isparta’daki hastalık nedeniyle hayvan pazarlarında alışverişin durdurulduğunu anımsatan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, hastalığın işletmesinde bulunan hayvanlara bulaşabileceği kaygısıyla birçok yetiştiricinin kesim gibi yanlış bir yola gidebileceğine dikkat çekti.
Başevirgen şöyle devam etti:
“Eğer yetiştiricilerimiz hayvanlarını kesime göndermeye kalkarsa büyük bir ekonomik kayıp yaşayabilir. Bunun doğuracağı dönemsel arz fazlalığı kesim fiyatlarının aşırı düşmesine neden olabilir. Belki Ramazan boyunca et fiyatlarında bir ucuzlama görülebilir. Fakat sonrasında hayvan sayımız ile yıllık et ve süt üretimindeki azalmalar çok daha derin bir krizin habercisi olur. Bu nedenle öncelikle düşük randımanlı hayvanların kesimi kısıtlanmalı, damızlıkların kesimi ise engellenmeli.”
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