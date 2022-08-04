Sarraflar altın alımlarında taksit sayısının artırılmasını istiyor
Kırşehirli kuyumcular, altın alımlarında taksit sayısının arttırılması ve kredi kartı ile altın alımlarında banka komisyonlarının düşürülmesini istiyor.
Sarraflar altın alımlarında taksit sayısının artırılmasını ve banka komisyonlarının düşürülmesini istiyor. Kuyumcu Ahmet Durukan, altının gramının şu anda bin 21 lira olduğunu hatırlatarak, "Altınınıza sahip çıkın, çok fazla değerlenecek" dedi.
"İNSANLAR VERESİYE ALTIN TALEP EDİYOR"
Düğün sezonu olan temmuz ve ağustos aylarında altın alanların veresiye talebinde bulunduğunu belirten Durukan, "İnsanlar bizlere gelip bir çeyrek altını veresiye talep ediyor. Benim amcam, dayım, halam, yeğenim herkes arıyor. Bankalara verdiğimiz komisyonlar bizi illallah ettirdi. Kuyumcunun çeyrek altından kazandığı para 10 lira, bankaya ise 50 lira komisyon veriyor. Devlet yetkililerimizden kuyumcular adına rica ediyoruz, gerekli müdahaleleri yapın. Yapılacak müdahale kuyumcu esnafını da rahatlatır" ifadelerini kullandı.
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