Kırşehir'de iş cinayeti: Vincin altında kalan Emre Bahri Orman yaşamını yitirdi
Kırşehir'de, devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tepesidelik köyünde mandıra yapımı sırasında kullanılan vinç, işçi Emre Bahri Orman'ın (35) üzerine devrildi.
İş makinesinin altında kalan Orman, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Orman, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Video Haberler
- Ankapark'ı ziyaret ettiler
- Muharrem İnce otobüsten inip araba itti
- Eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşırdı
- İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- CHP harekete geçti
- ÖSYM'den 'KPSS soruları' açıklaması
- Şirket içeriden vurgun yedi
- MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- Erdoğan talimatı verdi