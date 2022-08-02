Kırşehir'de iş cinayeti: Vincin altında kalan Emre Bahri Orman yaşamını yitirdi

Kırşehir'de, devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

AA
02 Ağustos 2022 Salı, 18:01
Kırşehir'de iş cinayeti: Vincin altında kalan Emre Bahri Orman yaşamını yitirdi
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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tepesidelik köyünde mandıra yapımı sırasında kullanılan vinç, işçi Emre Bahri Orman'ın (35) üzerine devrildi.

İş makinesinin altında kalan Orman, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Orman, müdahaleye karşın kurtarılamadı. 


Kırşehir İşçi iş cinayeti

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