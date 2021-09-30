Sayıştay raporunda 'Fahrettin Koca' detayı
Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 denetim raporuna göre, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), 2019 ve 2020 yıllarında “Bakan Oluru” ile çağrıya çıkılan bazı projelerde, mevzuata uygun olmayan destekler verdi. Desteklenen projeler arasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kuruculuğunu yaptığı Medipol Üniversitesi’nin projesinin de yer alması dikkat çekti.
Sayıştay Başkanlığı, Türkiye’de sağlıkla ilgili çalışmaları destekleyen TÜSEB’in 2020 yılı denetim raporunu yayımladı. Rapora göre, kurumun yaptığı proje desteklerinde usulsüzlükler yaşandı. TÜSEB tarafından 2019 ve 2020 yıllarında “Bakan Oluru” ile çağrıya çıkılan bazı projelerde, başvuru değerlendirmelerinin, önceden belirlenmiş, yayımlanmış yazılı kriterlere dayalı olarak yapılmadığı tespit edildi. Bu projelerin uygun kriterde olduğuna yönelik karar alınması için, 22 Ekim 2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında, geriye dönük olarak değerlendirme yapıldığı anlaşıldı.
Geriye dönük kararla desteklenen projeler arasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kuruculuğunu yaptığı Medipol Üniversitesi’nin de projelerinin yer alması dikkat çekti. Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, “Covid-19 İzotermal Tanı Kiti” adlı proje için, TÜSEB’den 564 bin 500 TL’lik bütçe ayrıldı. Projenin amacının “Covid-19’un hızlı ve hassas tanısı için, kullanımı ve sonucu yorumlaması kolay, kısa surede sonuç veren, izotermal nükleik asit tabanlı tanı kitinin saha çalışmalarının yapılması ve son ürüne dönüştürülmesi” olduğu belirtildi. Üniversitenin internet sitesinde, projenin henüz tamamlanmadığı kaydedildi. Ayrıca Sayıştay raporunda, Medipol Üniversitesi’nin “biyoinformatik ve yapay zekâ” konulu projesine de benzeri bir yöntemle destek verildiği kaydedildi.
Sayıştay raporunda, desteklenen projelerin sonradan yapılan değerlendirmelerle kriterlere uygun bulunmasının bir önemi olmadığı da belirtilerek şunlar kaydedildi:
“Bu durum, geçmişteki proje seçimlerinin doğruluğunu ve objektifliğini güvence altına almayacaktır. Ayrıca, söz konusu projelerde; sözleşme imzalandıktan, uygulamaya geçildikten ve hatta proje bittikten sonra proje değerlendirme kriterlerinin geriye dönük uygun bulunmasının, projenin seçimi açısından hukuki anlam ifade etmeyeceği açıktır. İdare, destek süreçlerine ilişkin şeffaflığı, hesap verilebilirliği sağlayacak alt düzenlemeleri yaptıktan sonra Ar-Ge projelerine destek vermelidir.”
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