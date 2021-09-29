Nükhet Hotar, Sayıştay'ın 40 resmi talebi yanıtsız bıraktı: "Alın artık bunu görevden"
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Sayıştay denetçilerinin belge ve bilgi talebine ilişkin 40 resmi talebi yanıtsız bırakan, "hesap verme sorumluluğunu yerine getirmediği" rapor edilen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Nükhet Hotar'ın görevden alınmasını istedi.
Sosyal medya hesabından AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar'ın rektörü olduğu DEÜ'ye ilişkin Sayıştay raporu ile ilgili haberi paylaşan CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Liyakatsiz. Bilimsel akıldan yoksun, zorba. Bu rektörün torpiline sesleniyorum: Yeter! Alın artık bunu görevden. İzmir bunu çekmek zorunda değil" dedi.
Sayıştay'ın DEÜ'ye ilişkin 2020 yılı denetim raporu, çarpıcı bulguları ortaya koymuştu. Sayıştay denetçilerinin belge ve bilgi talebine ilişkin 40 resmi talebi yanıtsız bırakan DEÜ'nün "Hesap verme sorumluluğunu yerine getirmediği" rapor edilmiş, banka hesaplarının uyumsuz olduğuna, şube müdürleri ve öğretim üyelerinin yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde atandığına, işletme gelirlerinin giderlerini karşılayamaz durumda olduğuna dikkat çekilmişti.
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