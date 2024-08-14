Yayınlanma: 14.08.2024 - 11:14

Güncelleme: 14.08.2024 - 11:14

SED yardımı ödeme günü ve takvimi, Ağustos ayının ortalarına ilerlerken araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, SED yardımı yattı mı? Çocuk yardımı ödeme ne zaman yatacak?

SED HİZMETİ NE DEMEK?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SED yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Ağustos ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak SED ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

SED YARDIMI ÖDEME SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.