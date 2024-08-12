Stagflasyon nedir? Stagflasyon ne demek?

Stagflasyonun ne demek olduğu son zamanlarda uzmanlar tarafından yapılan açıklamaların ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Stagflasyon nedir? Stagflasyon ne demek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 18:04
Stagflasyon nedir? Stagflasyon ne demek?
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İşsizlik verilerindeki yükseliş sonrası iktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomideki verilerin “stagflasyona” işaret ettiğini söyledi. Peki, Stagflasyon nedir? Stagflasyon ne demek?

STAGFLASYON NEDİR?

Stagflasyon, aynı dönemde ekonominin durgunluk (stagflasyonun "stag" kısmı) ve enflasyon (fiyatlar genel düzeyinde sürekli artış) ile karşılaştığı bir durumu ifade eder.

Bu durum, genellikle ekonomik durgunluğun normalde enflasyonun azaldığı bir dönemde meydana gelmesiyle tanımlanır.

Stagflasyon, ekonomik politika yapıcıları için zor bir durumu işaret eder, çünkü ekonomiyi canlandırmak için alınan tedbirler enflasyonu artırabilir ve tam tersi durumda enflasyonu kontrol altına almak için alınan tedbirler ekonomik durgunluğu derinleştirebilir.


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