SGK’nin desteği yetersiz: Emekliler ilaç ve cihaz masraflarını cepten ödüyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ilaç, tetkik ve cihaz desteği için belirlediği düşük ödemeler, milyonlarca emekli ve sigortalıyı ya cepten yüksek harcama yapmaya ya da bankalara borçlanmaya mecbur bırakıyor. Uzmanlara göre kurumun destek tutarları piyasa fiyatlarının çok gerisinde kalıyor.

PİYASA FİYATLARIYLA ARADAKİ MAKAS BÜYÜYOR

SGK’nin ödediği tutarlar reel fiyatların çok altında kaldığı için gözlük, işitme cihazı, MR, tomografi ve ultrason gibi tetkiklerde yurttaş doğrudan cepten ödeme yapmak zorunda kalıyor. Sayısı 16 milyonu aşan emekli, dul ve yetimler özellikle bu farkı karşılayamayınca bankalara yönelmek zorunda kalıyor.

GÖZLÜK DESTEĞİ 130 TL’DE KALDI

SGK’nin görme sorunu yaşayanlara sağladığı destek toplam 130 TL ile sınırlı. Bunun 100 TL’si çerçeveye, 30 TL’si cama ayrılıyor. Oysa piyasada en düşük çerçeve fiyatı 1750-2500 TL arasında değişiyor. En düşük gözlük camı da 2000 TL’den başlıyor ve özelliklerine göre 8-12 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu nedenle SGK’nin ödediği tutar fiili masrafların çok uzağında kalıyor.

İŞİTME CİHAZI DESTEĞİ YETERSİZ

İşitme kaybı yaşayan sigortalılar için tablo benzer. Devlet hastanelerinde randevular aylar sonrasına veriliyor. SGK, işitme cihazı için kulak başına 4000 TL, toplamda 8000 TL ödeme yapıyor. Ancak piyasada en düşük cihaz fiyatı 15 bin TL’den başlıyor, ortalama ise 35 bin TL seviyesinde. Bu da vatandaşın cebinden 2-5 kat daha fazla ödeme yapmasına yol açıyor.

KATILIM PAYLARI YÜKSEK

Ayakta muayene ve tedavilerde reçeteli ilaçlar için SGK’lilerden yüzde 10-20 oranında katılım payı alınıyor. Kanser gibi ağır hastalıklarda kullanılan birçok ilaç ise geri ödeme listesinde bulunmuyor. Bu durum, sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığı yönünde eleştiriler alıyor.

ÖZEL HASTANELER ANLAŞMALARI FESHEDİYOR

Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki artışa rağmen SGK’nin belirlediği düşük ödeme tarifeleri nedeniyle birçok özel hastane, tedavi ve diyaliz merkezi kurumla anlaşmalarını feshediyor. Uzmanlar, sosyal devlet ilkesinin kağıt üzerinde kaldığını, yıllarca prim ödeyen emeklilerin ücretsiz sağlık hizmetine ulaşmakta zorlandığını vurguluyor.