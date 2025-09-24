SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret zammı ve emekli maaşı için yeni tahmin

Türkiye’de milyonlarca çalışan ve emekli adayı, 2026’da belirlenecek asgari ücret zammını ve yeni emeklilik düzenlemelerini yakından takip ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yaptığı açıklamalarda hem çalışanlara hem de ev hanımlarına yönelik önemli bilgiler verdi. Karakaş, erken emeklilik için kritik tarihlere dikkat çekerken, asgari ücret artışı ve kıdem tazminatı farkları konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİLER YÜKSEK

İsa Karakaş, 2025 yılı için 22.104,67 TL olarak belirlenen mevcut asgari ücretin enflasyon karşısında yetersiz kaldığını söyledi. Türk-İş’in şubat ayında açıklayacağı açlık sınırına dikkat çeken uzman, yeni asgari ücretin bu seviyenin altında kalma ihtimaline işaret etti. Karakaş, “En az 27 bin, en fazla 28 bin lira seviyesinde bir artış bekliyorum” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİKTE EN AVANTAJLI TARİH

Her yıl başında çalışanların en çok merak ettiği “Hangi tarihte emekli olmalıyım?” sorusuna da yanıt veren Karakaş, 2025 ile 2026 arasında emekli olmayı düşünenlere dikkat çekti. Uzman, “Asgari ücret 27-28 bin liraya çıktığında, kıdem tazminatında 5-6 bin TL’lik fark olacak. Yüksek maaş alanlarda ise yüzde 16-17 oranında tavan artışı bekleniyor” dedi.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ

Karakaş, özel sektör ve kamu çalışanlarının 31 Aralık’a kadar, bazı grupların ise 14 Ocak’a kadar başvuru yapmaları gerektiğini belirtti. Bu tarihten sonra yapılan başvuruların o yılın erken emeklilik hakkından yararlanamayacağını vurguladı.

EV HANIMLARINA VE ESNAFA YENİ DÜZENLEMELER

Karakaş, 9 milyondan fazla ev hanımı için gündemde olan düzenlemeye de değindi. Buna göre 10 yıl prim ödeyen kadınların, 9000 gün yerine 7200 gün prim ile emekli olabileceğini açıkladı. Uzman, bu düzenlemenin SGK dengesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Esnaf için hazırlanan düzenlemelere de değinen Karakaş, bu sürecin 2028’e kalmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı’nın bu yönde açıklamaları olduğunu hatırlatan Karakaş, ekonomik koşullar ve enflasyon baskısına rağmen çalışmaların devam edeceğini ifade etti.