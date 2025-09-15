SGK uzmanı açıkladı: O yurttaşlara yeni sigorta sistemi yolda!

Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bine ulaştı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için başlatılacak yeni sigorta sistemi hakkında detayları paylaştı.

TAMAMLAYICI UZUN SÜRELİ BAKIM SİGORTASI

Karakaş, Orta Vadeli Program (OVP), Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Programı gibi stratejik belgelerde “Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası” uygulamasının yer alacağını vurguladı. 2024 yılı itibarıyla 26 milyon 599 bin 261 hane içinde 6 milyon 726 bin 583’ünde 65 yaş ve üzeri en az bir kişinin bulunduğunu hatırlattı.

BAKIM HARCAMALARI VE FİNANSMAN

Bakım masraflarının yüksek olduğuna dikkat çeken Karakaş, engellilik, yaşlılık, kronik hastalık, kaza veya afet gibi durumlar nedeniyle bakıma muhtaç kişilerin evde bakım hizmeti aldığını söyledi. Yeni sigortanın finansmanı, çalışan ve işveren primleri ile devlet katkısıyla sağlanacak.

AİLELER ÜZERİNDEKİ YÜK AZALACAK

Karakaş, bu sigorta sayesinde bakıma muhtaç kişilerin aileler üzerindeki yükünün hafifleyeceğini ve özellikle kadınlar başta olmak üzere aile fertlerinin yeniden iş hayatına dönebileceğini ifade etti.