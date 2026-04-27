SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan temmuz zammı tahmini: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayı maaş zammı hesaplamaları gündemin merkezine yerleşti. Yılda iki kez enflasyon oranına göre güncellenen emekli aylıkları için 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Mart ayı verilerinin ardından oluşan tablo netleşmeye başlarken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşına ilişkin beklentisini paylaştı.

ENFLASYON VERİLERİ ZAM HESABINDA BELİRLEYİCİ Emekli maaşı zammı hesaplamalarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon verileri esas alınıyor. Mart ayında enflasyonun yüzde 1,94 olarak açıklanmasıyla birlikte 3 aylık kümülatif zam oranı yaklaşık yüzde 10,4 seviyesine ulaştı.

Temmuz ayında netleşecek nihai artış için nisan, mayıs ve haziran enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Kesin oran bu üç aylık verinin eklenmesiyle ortaya çıkacak.

NİSAN ENFLASYONU 4 MAYIS’TA AÇIKLANACAK TÜİK, Nisan 2026 enflasyon verilerini 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da duyuracak. Bu veriyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak.

İLK 3 AYLIK ENFLASYON TABLOSU 2026 yılının ilk üç ayında açıklanan enflasyon oranları şu şekilde kaydedildi: Ocak 2026: Yüzde 4,84

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BEKLENTİ SGK Uzmanı Özgür Erdursun, temmuz dönemine ilişkin değerlendirmesinde 6 aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 15 seviyesinde oluşabileceğini öngördü.

Bu senaryo üzerinden yapılan hesaplamaya göre, mevcut 20.000 TL seviyesindeki en düşük emekli maaşı, ek bir refah payı düzenlemesi yapılmaması halinde Temmuz zammıyla birlikte yaklaşık 23.000 TL seviyesine çıkabilir.