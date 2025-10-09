SGK uzmanından emeklilik açıklaması: 'Bugün sigortalı olan hiç kimse...'

Türkiye’de emeklilik yaşı yükseldi ve artık erken emeklilik mümkün değil. SGK uzmanı Özgür Erdursun, “Bugün sigortalı olan hiç kimse 65 yaşından önce emekli olamayacak” diyerek durumu özetledi.

65 YAŞ KURALI KALICI HALE GELDİ

Türkiye, 1 Mayıs 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 65 yaş sistemine geçti. Bu tarihten sonra sigortalı olan herkes için emeklilik yaşı, prim gün sayısına göre kademeli olarak belirlendi.

SSK (4A) kapsamında çalışanlar için en az 7.200 prim günü gerekiyordu.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4B-4C) kapsamındaki çalışanların prim günü 9.000 olarak belirlendi.

SGK’nın kademeli yaş tablosuna göre:

2045 yılında primini tamamlayan kadın 63, erkek 65 yaşında emekli olabilecek.

2048 yılı itibarıyla kadın ve erkek için yaş tamamen eşitlenecek.

Erdursun, “Türkiye, emeklilik yaşı açısından artık Avrupa’yla aynı çizgide” dedi.

EYT SONRASI YENİ SİGORTALILAR ERKEN EMEKLİ OLAMIYOR

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, EYT yasası sayesinde yaş şartı olmadan emekli olabiliyordu. Ancak 1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar için bu hak artık geçerli değildi.

Bugün 20 yaşında sigortalı olan bir kişi, 7.200 prim gününü tamamlayarak en erken 2045’te emekli olabilecek.

Kadınlar 63, erkekler 65 yaşında emekliliğe hak kazanacak.

Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’na tabi çalışanlar ise doğrudan 65 yaşında emekli olabilecek.

Erdursun, “Türkiye erken emeklilik dönemini tamamen kapattı” dedi.

AVRUPA’YA YAKLAŞTI AMA REFAH GERİDE

Türkiye, emeklilik yaşı açısından Avrupa’yla eşitlense de, emekli refahı ve yaşam süresi bakımından geride kaldı. Avrupa’da 65 yaşında emekli olan biri ortalama 20 yıl maaş alırken, Türkiye’de bu süre yaklaşık 15 yıl.

Erdursun, düşük emekli maaşlarının birçok kişiyi yeniden çalışmaya ittiğini ve “ikinci iş” olgusunun emekliler arasında yaygınlaştığını vurguladı.

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLENTİSİ ARTIYOR

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırıyla emekli olabiliyordu. EYT kapsamı dışında kalan bu grup, kademeli emeklilik düzenlemesini bekliyor.

Erdursun, “Kademeli emeklilik konusu, önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik politikalarının en sıcak başlıklarından biri olmaya aday” dedi.