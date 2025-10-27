SGK uzmanından emeklilik açıklaması: 'Ezberler değişti ama kimse farkında değil'

Birçok kişi için iş hayatına başlamak kadar emeklilik hayali de yaşamın önemli dönüm noktalarından biri. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatındaki değişiklikler, bu hayalin zamanlamasını ciddi biçimde etkiliyor. Bugün işe başlayan biri için emeklilik yaşı artık 65’e kadar uzanabiliyor.

EMEKLİLİKTE EZBERLER DEĞİŞTİ

SGK uzmanı İsa Karakaş, son köşe yazısında “Emeklilikte ezberler değişti ama kimse farkında değil” diyerek konuya dikkat çekti. SGK Başmüfettişi olarak uzun yıllar görev yapan Karakaş, emeklilik planlamasında yapılan hataların ileride büyük mağduriyetlere yol açtığını belirtti.

“EYT düzenlemesiyle milyonlarca kişi yalnızca bir gün geç sigortalı olduğu için 17 yıla kadar daha geç emekli oldu” diyen Karakaş, erken planlamanın hayatın en büyük sigortası olduğunu vurguladı.

PLANSIZ HAREKET EDENLER KAYBEDİYOR

Anne babalara da seslenen Karakaş, “Çocuklarınıza bırakacağınız en büyük miras, sağlam bir emeklilik planıdır. Bu konuda bilgi kirliliğine kapılmadan, doğrudan SGK’nın resmi açıklamalarına güvenin” dedi.

EMEKLİLİKTE DÖRT TEMEL KURAL

Karakaş’a göre emeklilikte belirleyici dört unsur bulunuyor:

Yaş sınırı: En kritik faktör.

En kritik faktör. Prim gün sayısı: Ne kadar çok prim, o kadar avantaj.

Ne kadar çok prim, o kadar avantaj. Sigortalılık süresi: Sisteme ne kadar erken girerseniz o kadar kârlısınız.

Sisteme ne kadar erken girerseniz o kadar kârlısınız. Çalışma süresinin kesintisizliği: Sigortalılık süresinin aralıksız olması avantaj sağlıyor.

YÜKSEK KAZANÇ, YÜKSEK MAAŞ ANLAMINA GELİR

Erken emeklilikte en belirleyici unsurun ilk işe giriş tarihi olduğunu vurgulayan Karakaş, “1984 yılında sadece bir gün SSK primi ödeyen bir kadın, yaş şartı olmadan 5.000 günle emekli olabilir” örneğini verdi.

YENİ DÖNEMDE 65 YAŞ EMEKLİLİĞİ

Karakaş, özellikle genç çalışanlar için emeklilik yaşının kademeli olarak 65’e yükseldiğini belirtti. 30 Nisan 2008 öncesinde sigorta girişi olanların mevcut hakları korunurken, sonrasında işe başlayanlar için sistem tamamen değişti.

Örneğin, 2015’te sigortalı olan bir çalışan, prim gün sayısını 2035’e kadar tamamlarsa 58 yaşında; ancak 2048’de tamamlarsa 65 yaşında emekli olabilecek. 2024’te kendi işini kuran bir esnafın da artık 65 yaşından önce emekli olması mümkün değil.

EMEKLİ MAAŞIYLA ÇALIŞAM DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yeni düzenlemeye göre, emeklilik sonrası tekrar iş hayatına dönenlerin emekli maaşları kesilecek. Ayrıca, “Son 7 yıl SSK’ya geç, erken emekli olursun” gibi bilinen avantajlı formüller artık geçerli değil.

Karakaş’ın yazısı, emeklilik planı yapan herkese güçlü bir uyarı niteliğinde. Artık emeklilik yaşını, prim gününü veya kazanç miktarını kulaktan dolma bilgilerle hesaplamak ciddi risk taşıyor. Uzmanlar, “Emeklilik planınızı mutlaka SGK verilerine ve resmi mevzuata göre yapın” uyarısında bulunuyor.