SGK uzmanından emeklilik uyarısı: O tarihe kadar başvurmayanın maaşı düşecek!

Çalışma hayatının önemli dönüm noktalarından biri olan emeklilik sürecinde, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklileri ve emekli adaylarını uyardı. Erdursun, öncelikle e-Devlet üzerinden sigortalılık, tescil ve hizmet dökümünün kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Borçlanmalar ve fazla çalışmaların da hizmet dökümünden takip edilebileceğini belirtti.

2520 GÜN KURALI VE PRİM YOĞUNLUĞU

Hangi statüden daha fazla prim ödendiğinin emekliliği belirleyeceğini söyleyen Erdursun, son dönemdeki prim yoğunluğunun kritik olduğunu ifade etti. Örnekle açıklanan 2520 gün kuralına göre, son prim günlerinin yeterli oranı sağlanmışsa, EYT kapsamında yaş şartı aranmadan emeklilik mümkün oluyor.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Erdursun, işverenin sigortalının işten çıkışını “Kod 8 – Emeklilik nedeniyle işten çıkış” olarak bildirmesi gerektiğini hatırlattı. e-Devlet üzerinden başvuru yaparken şu adımlar izlenmeli:

“ Gelir / Aylık / Ödenek talep belgesi ” menüsüne girip yeni başvuru oluşturmak,

” menüsüne girip yeni başvuru oluşturmak, Başvuru türü olarak Sigortalı / Hak Sahibi bölümünü seçmek,

Emeklilik türü bölümünde “yaşlılık aylığı” seçmek,

Banka seçimi ve kişisel bilgileri (adres, telefon, e-posta) kontrol etmek,

Doğrulama sonrası onay vermek.

Onaydan sonra ekrana “Emeklilik başvurunuz başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir” mesajı gelir ve başvuru resmen tamamlanır.

BAŞVURU TARİHİNE GÖRE MAAŞ FARKI

Erdursun, başvuru tarihine göre maaş kayıplarını şu şekilde özetledi:

Emekli Sandığı (4C): Yıl sonu veya yıl başı başvurusunda maaş farkı yok.

SSK (4A) ve Bağkur (4B):

31 Aralık 2025’e kadar emekliliği hak edenler,

Başvuruyu 2026’ya bıraktığında,

Emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 5 kayıp yaşayabilir.

Bu nedenle hak ediş tarihlerini dikkatle takip etmek ve dilekçe zamanlamasını doğru yapmak önem taşıyor.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

Kıdem tazminatı, her hizmet yılı için brüt maaş üzerinden hesaplanıyor.

Kullanılmayan yıllık izinlerin ücreti işverenden alınıyor.

Emeklilik çıkışlarında ihbar tazminatı ödenmiyor.

EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA

Özel sektörde emekli aylığı kesilmeden çalışılabiliyor.

Şirket kurulurken maaş kesilmiyor.

Kamuda çalışılırsa emekli maaşı kesiliyor.

Erdursun, kritik noktaların doğum tarihi, işe giriş tarihi, prim gün sayısı, son 2520 gün kuralı ve müracaat tarihi olduğunu vurguladı.