Sigortacılıktaki hareketlilik kısmen de olsa poliçe sayılarına yansıdı: Hayatdışı ‘70 milyon’u aştı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2022 yılıyla ilgili poliçe verileri, özellikle hayatdışı branşında genel olarak sigortalılığa ilginin arttığını ortaya koydu. COVID-19 salgını ve sonrasındaki normalleşme süreci, Türkiye’deki ekonomik sorunlar nedeniyle risklerden korunma ihtiyacının artması bu hareketliliği etkilemiş görünüyor.

‘SEYAHAT’ CANLI

TSB’nin verilere göre 2022 yılında 2021’e kıyasla hayatdışı branşında poliçe (dönem içi yazılan) sayısı yüzde 13 artarak 74 milyon 547 bin adede yükseldi. Bu kapsamda en büyük alt branş olan zorunlu trafik sigortasında poliçe sayısı yüzde 2.6 artışla 18 milyon 709 bin adet. Ancak kasko sigortasında poliçe sayısı yüzde 6.9 düşüşle 6 milyon 617 bin adet oldu.

Hayatdışının diğer alt branşlarında ise poliçe sayısı “seyahat sağlık”ta yüzde 61.3 artışla 2 milyon 686 bin, “genel zararlar”da yüzde 41.6 artışla 11 milyon 349 bin, “zorunlu deprem”de yüzde 18.5 artışla 10 milyon 672 bin, “nakliyat”ta yüzde 5.5 artışla 1 milyon 379 bin, “hukuksal koruma”da yüzde 148.5 artışla 1 milyon 782 bin adet oldu. Buna karşın “kaza”da yüzde 7.1 düşüşle 7 milyon 251 bin adet poliçe kesildi.

Hayat branşıyla ilgili poliçe (dönem sonu yaşayan) sayısı ise yıllık bazda yüzde 2.2 azalarak 7 milyon 253 bin adet oldu. Banka kredisi kullanımındaki sınırlamalar bu sonuçta etkili oldu. Örneğin “kredi kapsamında uzun süreli vefat sigortası” poliçesi yüzde 12.9 azalışla 3 milyon 687 bin adede düştü. “Birikimli sigorta” poliçelerindeki yüzde 104’lük artış ise dikkat çekti.

TÜKETİCİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞİRKETLERİ TAKİP EDİYOR

Generali Sigorta’nın düzenlediği güncel bir ankete göre Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 57’si sürdürülebilirliğin öneminin farkında.

18-65 yaş arası bireylerin katıldığı anketin sonuçlarına göre yüzde 57’lik grubun içerisinde yer alan yüzde 31’lik bir müşteri grubu ise sigorta şirketleri de dahil olmak üzere sürdürülebilir firmalardan hizmet almayı tercih ediyor. Sonuçlara göre dünya genelinde yüzdesel olarak Türk tüketicilerin bu konuya daha çok önem verdiği ortaya çıkıyor. Anketle ilgili yayımlanan raporda görüşlerine yer verilen uzmanlar, tüketicilerin maliyet dezavantajı olmasına rağmen sürdürülebilir şirketler ve ürünlere olan ilgisini bunun en büyük kanıtı olarak değerlendiriyor. Özellikle yeni nesil müşteriler daha dikkatli.

SEKTÖRDEN KISA KISA

Howden Türkiye Üst Yöneticisi Atınç Yılmaz’ın, “InsureTek Golden Shield Mükemmellik Ödülleri 2023”te, en prestijli ödül olarak kabul edilen “Yaşam Boyu Başarı Ödülü-Liderlik” kategorisinde özel ödül aldığı açıklandı.

Neova Katılım Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Cem Salih Çelen, kaskoda müşteriye doğru fiyatı sunabilmek için gelişmiş modelleri kullanarak yeni bir fiyatlama stratejisine geçtiklerini açıkladı.

Sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, yeni zorunlu trafik sigortası poliçesini platformları üzerinden satın alan müşterilerine ücretsiz çekici hizmeti de sunduklarını duyurdu.

Papara’nın, “cep telefonu sigortası” ve “evcil hayvan sigortası” ürünlerinden sonra “seyahat sağlık sigortası”nı da satışa sunduğu açıklandı.

TAMAMLAYICI SAĞLIKTA ÖMÜR BOYU YENİLEMEYE DİKKAT

Yüksek medikal enflasyonun özel sağlık sigortalarındaki prim artışını tamamlayıcı sağlık sigortasına (TSS) göre daha fazla etkilediğini, bu nedenle TTS’nin daha çok ilgi gördüğünü vurgulayan Can Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Meral Sürücü Toraman bu sigortayla ilgili tüketicilere şu uyarıyı yaptı: “Seçtiğiniz sigorta şirketinin sağlık kuruluşu, doktorunuzun ise SGK ile anlaşmalı olması ve hastane ağının genişliği ile ulaşılabilirliği, ayrıca ömür boyu yenileme garantisini rahat ve kolay bir şekilde sağlaması önemli.”

Meral Toraman, TSS’ye talebin Türkiye’nin her yerinden artarak gelmeye devam ettiğini belirtti.

‘KADINLARA YAŞAMIN HER ALANINDA DESTEK VERİYORUZ’

Kanser tedavisinin maddi olduğu kadar manevi olarak da yıpratıcı bir süreç olduğunu vurgulayan BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz, geliştirdikleri “Kadına Değer Sigortası” ile 7 farklı kanser türü için teminatlar oluşturduklarını açıkladı.

“Kadınlara yaşamları boyunca ihtiyaçları olan her alanda tam destek sağlıyoruz” diyen Sertsöz’ün verdiği bilgiye göre kadınlar, limitleri 20 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen teminat paketleri arasından kendi bütçelerine göre en uygun paketi seçebiliyor.

Gökhan Sertsöz, kanserin tedavisindeki en büyük etkenin erken teşhis olduğunu anımsattı.

DASK’A YAPILAN İHBAR SAYISI 469 BİN 35 ADET

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler kapsamında 17 Nisan itibarıyla zorunlu deprem sigortasıyla ilgili 469 bin 35 adet hasar ihbarı alındığını duyurdu.

Bu ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ise bugüne kadar yapılan tazminat ödeme tutarı 19 milyar 182 milyon TL’yi aştı. Açıklamaya göre ödemesi yapılan dosya sayısı 220 bin 359 adet olurken 54 bin 609 dosya henüz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespiti yapılamamış olduğu için işleme alınmadı. Yine 14 bin 915 dosya ise zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında olduğu için ödeme dışı olarak kapatıldı. 82 bin 561 dosyada eksik evrak tespit edilirken 37 bin 530 dosya için de ilgili bakanlığın hasarsız tespiti üzerine hasarsız dosya işlemi yapıldı.

PARAMETRİK SİGORTALAR DEPREMLE ÖNE ÇIKIYOR

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, yaşanan büyük depremler ve benzeri afetlerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanarak sigortalılara tazminat ödemelerinin hızlıca yapılabilmesi konusunda parametrik sigortaların kolay çözümler sunduğunu ve öne çıktığını vurguladı. “Verilere dayalı olarak hızlı ve basit çözüm“ diyen Çiftçi şöyle devam etti:

“Depreme ilişkin parametrik sigortalarda, hasar ödemeleri için, sözleşmede belirlenen büyüklükteki bir depremin meydana gelmiş olması ve söz konusu ev veya işyerinin bu bölgede yer alması şartlarının oluşması yeterli. Bu noktada zarardan bağımsız olarak, sözleşmede belirtilen tutarın ödemesi en kısa sürede sigortalıya yapılabiliyor.” Çiftçi ayrıca bu tür sigortaların özellikle iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle cazip olduğunu da anımsattı.